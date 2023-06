ZDF legt Kult-Klassiker neu auf: „Ein echter Leckerbissen“

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF lässt nun die Bombe platzen und kündigt die Fortsetzung eines absoluten Klassikers an. Krimi-Fans dürfen sich freuen.

Die Rede ist von der Kinderbuchreihe „Fünf Freunde“, die weltweit große Erfolge gefeiert hat. Jetzt plant das ZDF gemeinsam mit BBC eine Neuauflage dieser Abenteuer der jungen Entdecker.

ZDF: Neuauflage soll moderner werden

Viele Fans kennen sie aus ihren Kindertagen: Die Geschichten der „Fünf Freunde“ wurden damals noch auf Kassette gehört oder eben gelesen. Mit der Kinderbuchreihe gelang der britischen Schriftstellerin Enid Blyton jedenfalls ein weltweiter Erfolg. Darauf wollen das ZDF und BBC nun aufbauen.

Der Regisseur Nicolas Winding Refn, der bisher eher für düstere Arthouse-Filme bekannt ist, und sein langjähriger Produzenten-Kollege Matthew Read wurden nun mit dem Projekt beauftragt und sollen drei 90-minütige Filme der „Fünf Freunde“ kreieren. Gedreht wird das Ganze im Südwesten des Vereinigten Königreichs. Wann die Filme dann in das Programm kommen soll, steht bisher jedoch nicht fest. Eins ist jedoch klar: Die Neuauflage soll moderner werden als die Vorreiter.

„Ein echter Leckerbissen“

Die ZDF-Zuschauer dürften sich wohl demnach auf einige Neuheiten im Universum der „Fünf Freunde“ gefasst machen. „Diese Bücher mit einer neuen Version von ‚The Famous Five‘ zum Leben zu erwecken, ist ein echter Leckerbissen für das BBC-Publikum“, behauptet Patricia Hidalgo, die bei dem britischen Sender für Kinderfernsehen verantwortlich ist.

Man darf also gespannt bleiben, auf welche Abenteuer sich Julian, sein jüngerer Bruder Dick, Anne, George und Timmy, der clevere Hund begeben werden. So oder so dürfte die Neuigkeit die Herzen aller Fans definitiv höherschlagen lassen.