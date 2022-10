ZDF streicht plötzlich SEINE Sendung – der Grund kommt überraschend

Plötzliche Programmänderung beim ZDF! Wer am Mittwochabend (26. Oktober) um Mitternacht Markus Lanz sehen wollte, wurde bitter enttäuscht.

Der ZDF-Moderator sollte in seiner eigenen Talk-Show „Markus Lanz“ mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck über die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland sprechen – doch daraus wurde nichts. Rund zwei Stunden vor der Sendung verkündete der Sender eine traurige Nachricht.

ZDF ändert das Programm – Markus Lanz ist der Grund

Laut einer Mitteilung des Branchenmagazins „DWDL“ musste sich der ZDF-Talkmoderator am Mittwochabend einer Erkältung geschlagen geben. Erkältungssymptome und Heiserkeit sorgten für eine kurzfristige Absage seiner Sendung, hieß es von Seiten der „Markus Lanz“-Produktionsfirma Mhoch2.

Ursprünglich sollte der 53-Jährige im Anschluss an das „Sportstudio“ zur Champions League ab Mitternacht ein Interview mit Wirtschaftsminister Robert Habeck führen – doch stattdessen strahlte das ZDF anschließend ein „heute journal update“ aus.

Ab 0.10 Uhr wurde dann die „Auslandsjournal“-Doku „Russland, Ukraine und die Welt – Wie der Krieg unser Leben verändert“ früher als geplant ausgestrahlt.

ZDF streicht Markus Lanz-Talk – DAS gab es noch nie

Der krankheitsbedingte Ausfall von Markus Lanz ist übrigens ein Novum in der Geschichte der ZDF-Talkshow, die am 3. Juni 2008 das erste Mal ausgestrahlt wurde. So ist die Krankmeldung des Österreichers die erste nach bereits 1729 produzierten Ausgaben – und womöglich auch die letzte.

So lässt die Produktionsfirma Mhoch2 am Mittwochabend noch offen, ob die für Donnerstag (27. Oktober) geplante Sendung schon wieder stattfinden kann. Man sei aber „frohen Mutes“, so „DWDL“.

Auch das ZDF wünscht via Twitter gute Besserung. Einen Nachholtermin für das Gespräch zwischen Markus Lanz und Grünen-Politiker Robert Habeck gab der Sender allerdings bisher nicht bekannt.