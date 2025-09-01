Unfreiwilliges Serien-Aus? DIESE Worte von ZDF-Star lassen tief blicken

Trauriger Abschied im ZDF!

Lara Mandoki verlässt nach sieben Jahren den „Erzgebirgskrimi“. Die Schauspielerin blickt nun auf ihre Zeit in der ZDF-Reihe zurück und wird dabei emotional. Dabei lässt vor allem ein Satz aufhorchen.

Der neue ZDF-Fall „Über die Grenze“

In einem ihrer letzten Fälle erfährt ihre Rolle etwas, was die Schauspielerin auch aus dem echten Leben kennt. Kommissarin Karina Szabo wird ständig von ihrem Kollegen für ihre Arbeitsweise kritisiert – ein klassisches Beispiel von Mansplaining.

Mandoki berichtet im Interview mit „t-online“ von ähnlichen Erfahrungen während der Dreharbeiten des ZDF-Krimis: „Es ist schon vorgekommen, dass vor allem ältere männliche Kollegen mir erklären wollen, wie ich etwas zu spielen habe.“ Sie weist solche Situationen entschieden zurück. „In der Regel weise ich einfach kurz darauf hin, dass ich das als übergriffig empfinde.“

Abschied von der ZDF-Reihe „Erzgebirgskrimi“

Seit 2019 spielte Mandoki die Rolle der Kommissarin Szabo. Trotz Freude an der Rolle entschied sie sich jetzt für den Abschied. Mit drei Filmen pro Jahr bleibe wenig Zeit für weitere Projekte. „Ich wäre gerne dabeigeblieben, wenn ich die Möglichkeit gesehen hätte, regelmäßig auch andere Rollen zu drehen“, so die Schauspielerin.

Ein kleines Trostpflaster gibt es dann allerdings doch noch. In ihrer Rolle als Kommissarin Karina Szabo ermitteln Fans noch bis Ende 2026 in drei bereits abgedrehten Folgen.

