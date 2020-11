Paukenschlag beim ZDF-„Traumschiff“. SIE sticht bald mit Florian Silbereisen in See.

ZDF: Paukenschlag auf dem „Traumschiff“ – SIE sticht bald mit Silbereisen in See

Paukenschlag beim „Traumschiff“ im ZDF!

Denn Florian Silbereisen bekommt eine neue Kollegin, die schon bald mit ihm im ZDF-„Traumschiff“ in See stechen wird, berichtet die „Gala“.

ZDF: Paukenschlag beim „Traumschiff“!

Denn in den „Traumschiff“-Folgen, auf die du dich Weihnachten 2020 und Neujahr 2021 freuen kannst, wird eine neue Frau an Florian Silbereisens Seite zu sehen sein.

+++ „Heute Show“ (ZDF): Plötzlich wird Oliver Welke ernst – „Da drängt die Zeit“ +++

Wie die „Gala“ berichtet, soll Sina Tkotsch Dr. Sander (Nick Wilder) ersetzen.

Sina Tkotsch sticht als Schiffärztin im ZDF-„Traumschiff“ mit Florian Silbereisen in See. Zumindest temporär. (Archivbild) Foto: imago images/Pop-Eye

--------------------

Das ist Sina Tkotsch:

deutsche Schauspielerin

wurde am 27. Juni 1990 geboren

spielte unter anderem mehrere Jahre in der Krimiserie „Ein Fall für zwei“

----------------------

+++„ZDF heute“: Was Petra Gerster in der Sendung macht, gab's noch nie+++

Ob sie auch zukünftig als neue Schiffärztin mitspielt, habe das ZDF allerdings noch nicht verraten. Der Sender will die Besetzung wohl zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Dreharbeiten fürs „Traumschiff“ sollen bald starten

Schon bald sollen für Florian Silbereisen übrigens die Dreharbeiten auf den Malediven starten. Dort stünden Außendrehs an. Die MS Amadea komme dafür allerdings nicht zum Einsatz.

---------------------

Mehr News zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Schlagerkollege mit tollen News – „Ihr könnt euch wieder auf etwas Neues freuen“

Florian Silbereisen: Fans rasten aus! Der Sänger wird ...

Florian Silbereisen: SO meldet er sich endlich zurück!

--------------------

An Bord des Schiffes geht es wohl erst wieder Anfang Dezember. Dann will das ZDF die Folge drehen, die wohl am Ostersonntag zu sehen sein wird. Mehr zu den Dreharbeiten und Plänen liest du hier >>>> (abr)