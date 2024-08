ZDF versaut Olympia-Übertragung: „Wollt ihr mich verar***en?“

Es war eine DER Überraschungen des bisherigen Olympischen Turniers von Paris. In einem wahren Krimi setzte sich das deutsche Team im 3×3-Basketball der Frauen gegen die hochfavorisierten Kanadierinnen mit 16:15 durch. Ein Herzschlagfinale, von dem der ZDF-Zuschauer jedoch leider nur wenig mitbekam. Der Grund: Das ZDF schaltete wenige Sekunden vor Abpfiff weg. Die „heute Nachrichten“ und Werbung waren wichtiger für die Verantwortlichen im Zweiten Deutschen Fernsehen.

Die Fans, die gerne auch die letzten Sekunden des hoch spannenden Spieles um den Einzug ins Finale sehen wollten, blieben dabei auf der Strecke. Sie mussten entweder in Windeseile den Stream in der Mediathek suchen oder schnell auf Eurosport umschalten. Was blieb, war ein riesiger Shitstorm für das ZDF.

ZDF verpasst letzte Sekunden des 3×3-Basketballs

„Hallo ZDF, wollt ihr mich verarschen? Zwanzig Sekunden vor Schluss im 3×3 bei deutscher Teilnahme und Führung abzugeben, um Werbung vor den Nachrichten zu schalten?“, fragt beispielsweise ein Zuschauer bei „X“. Ein anderer ergänzt: „Wie unverschämt ist die Olympia-Berichterstattung vom ZDF? Die deutschen Mädels kämpfen im 3×3-Basketball um das Finale und sie gehen kurz vor Schluss in die Werbung und die Nachrichten.“ Während ein vierter Zuschauer ergänzt: „Die deutschen 3×3-Frauen stehen 30 Sekunden vor dem Einzug ins olympische Finale und das ZDF-Sportstudio gibt nach Mainz zu den Nachrichten. Bankrott-Erklärung des linearen Fernsehens. Erschütternd.“

Pikant: Das Spiel der deutschen Fußballfrauen gegen Kanada zeigte das ZDF am vergangenen Samstag live und in voller Länge. Und das, obwohl der Spannungsgehalt da deutlich geringer war. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer vermuten da, dass auch bei dem Olympischen Spielen dem Fußball ein deutlich höherer Stellenwert zugemessen wird als anderen, vielleicht kleineren Sportarten. Dabei sollte es gerade bei Olympia eigentlich anders sein.