ZDF-Star und Freundin posieren nackt in der Dusche – Fans entsetzt: „In die Pornoszene gewechselt?!“

So zügellos kennt man das ZDF ja gar nicht! Im Netz zeigt sich ein Serienstar des Mainzer Senders splitterfasernackt vor der Kamera – und er ist nicht allein. Gemeinsam mit seiner Partnerin posiert der Schauspieler in der Dusche.

Bei den Fans des ZDF-Darstellers löst das sexy Pärchenfoto gemischte Gefühle aus. Während sich die einen über die lockere und gleichzeitig provokante Art des Fernsehstars amüsieren, können andere nur fassungslos den Kopf schütteln. Gehört ein solch intimes Bild wirklich ins Internet?

ZDF-Star Raúl Richter teilt Nacktfoto von sich und Freundin Vanessa

Ex-GZSZ-Star und „Notruf Hafenkante“-Darsteller Raúl Richter spaltet wieder einmal das Netz. Gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Schmitt hat der 36-Jährige schon für den ein oder anderen Aufschrei gesorgt. Das Paar zeigt sich auf Fotos gerne in besonders freizügigen oder anzüglichen Posen.

Mit ihrem neusten Schnappschuss aus Bali schießen die Turteltauben jedoch den Vogel ab. Es zeigt Raúl und Vanessa komplett nackt in der Outdoor-Dusche ihrer Hotelanlage. Zusammen posieren sie vor einem Ganzkörperspiegel. Während Vanessa das Smartphone in der Hand hält und mit Rehaugen dreinblickt, platziert ihr berühmter Freund seine Hand auf ihren Brüsten. Seine andere Hand umfasst ihre Taille.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ZDF-Darsteller erntet heftige Kritik: „Ihre Eltern sind bestimmt ganz stolz auf euch“

Auf ihrem Instagram-Profil lassen sich zahlreiche freizügige Fotos von der 25-Jährigen finden, doch gemeinsam mit dem „Notruf Hafenkante“-Star bekommen die Aufnahmen einen seltsamen Beigeschmack. „Also so richtig viel Zufriedenheit strahlt sie jetzt nicht aus“, merkt ein Follower in den Kommentaren an. Ein anderer fügt hinzu: „Das Bild wäre schöner, wenn ihr Blick nicht so traurig und sein Blick nicht so dominant wäre.“ Für die meisten Fans des ZDF-Schauspielers überschreitet die Pose eine Grenze, wie zahlreiche Kommentare zeigen:

„Ein tolles Paar, wunderschöne Körper… aber habt ihr es so nötig?“

„In die Pornoszene gewechselt?!“

„Jetzt wird es peinlich.“

„Hat man angezogen nicht mehr genug Erfolg, das ist arm. Muss man sich immer erst nackig machen?“

„Mutig, so etwas Intimes zu posten.“

„Ihre Eltern sind bestimmt ganz stolz auf euch.“

„Was macht man nicht alles, wenn man nach Aufmerksamkeit, mehr Followern oder Likes sucht. Nur wird euch das ganz sicher nichts bringen.“

„Muss man sowas wirklich posten?“

Weitere News:

Von ihren Fans – darunter auch DSDS-Star Prince Damien – erhalten der ZDF-Star und seine zehn Jahre jüngere Freundin jedoch reichlich Komplimente. Einige von ihnen würden offenbar sogar Geld dafür zahlen, um weitere Fotos wie diese von den beiden zu sehen und fragen nach einem „OnlyFans“-Account von Raúl Richter und Vanessa Schmitt.