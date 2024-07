ZDF-Star Natalia Wörner zeigt sich von einer neuer Seite – DAS sehen Fans selten!

In der Welt des deutschen Fernsehens gibt es wenige Namen, die so sehr im Gedächtnis bleiben wie der von Natalia Wörner. Ob auf der Leinwand oder bei gesellschaftlichen Events, sie fasziniert mit ihrem Charme und ihrer Präsenz. Jetzt sorgt die ZDF-Schauspielerin nicht nur mit einer ihrer Rollen, sondern auch mit einem überraschenden Auftritt abseits der Kamera für Schlagzeilen.

ZDF-Star feiert Meilenstein

Erstmals auf den Bildschirmen erschien Natalia Wörner 1992 in „Thea und Nat.“ Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin allerdings erst zwei Jahre später mit dem Actionthriller „Die Sieger.“ Seitdem hat sich die 56-Jährige einen festen Namen in der Welt der Promis gemacht, begeistert als Kommissarin Jana Winter in der Hauptrolle der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ seit Jahren.

Jetzt hat auch ihr Sprössling, Sohn Jacob, Grund zur Freude! Denn der 18-Jährige hat frisch sein Abitur bestanden und zeigt sich mit seiner berühmten Mutter ganz privat!

ZDF-Star mit Ex-Partner vereint!

Natalia Wörner konnte bei ihren bisherigen filmischen Projekten nicht nur ihr Talent unter Beweis stellen, sondern lernte auch ihren einstigen Partner Robert Seeliger in der Branche kennen. Ab den Dreharbeiten von „Miss Texas“ im Jahr 2004 bis Anfang 2008 lebte Wörner mit dem kanadischen Schauspielkollegen Robert Seeliger zusammen. Die beiden wurden nicht nur ein Ehepaar, sondern bekamen auch einen gemeinsamen Sohn, Jacob Lee Seelinger.

Für seine Schulabschlussfeier kamen vor wenigen Tagen die 2008 geschiedenen Eltern wieder zusammen und hielten dies gleich einmal mit ein paar Schnappschüssen fest! Damit teilte Wörner eine echte Seltenheit! Schließlich hält der ZDF-Star sein Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Fotos konnten sich begeisterte Fans in Natalias Instagram-Story anschauen.

Dort zu sehen sind die Schauspielerin, ihr Ex-Partner und Jacob, Arm in Arm mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Ein weiteres Bild zeigt nur das Mutter-Sohn-Gespann. Dazu titelte der TV-Star: „Du hast es geschafft! So stolz auf dich.“

Das gute Verhältnis zwischen Natalia Wörner und Jacob spiegelt sich nicht nur privat wider. Im Fernsehen stehen die beiden ebenfalls in der ZDF-Reihe „Unter anderen Umständen“ Seite an Seite. Dort verkörpert der 18-Jährige sogar den Sohn von Wörners Rolle.