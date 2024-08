ZDF „Morgenmagazin“: Bekanntes Gesicht kehrt zurück – schneller als gedacht

Überraschung für alle Frühaufsteher! Wer unter der Woche gerne das ZDF „Morgenmagazin“ schaut, der wird sich ab kommender Woche wundern. Denn ein bekanntes Gesicht kehrt in die Morgensendung zurück.

Pünktlich zum neuen Monat ist auch sie wieder am Start: Eva-Maria Lemke.

ZDF „Morgenmagazin“: Bekanntes Gesicht am Start

Am 2. September pünktlich um 7 Uhr wird die Moderatorin in ihre erste Moderationswoche beim ZDF „Morgenmagazin“ starten, wie der Sender am Dienstag (27. August) verkündete. Fremd wird das Eva-Maria Lemke das alles nicht erscheinen, denn die 42-Jährige moderierte bereits von 2014 bis 2015 das Format.

„Mitten aus Berlin schon morgens die richtige Mischung aus tagesaktuellen News und zeitlosen Geschichten zu finden, reizt mich sehr. Ich freue mich richtig darauf, die Zuschauerinnen und Zuschauer morgens in den Nachrichtentag zu begleiten. Und ich finde es klasse, dass ich dafür jetzt in das ZDF-Informationsprogramm zurückkehre“, erklärt Lemke voller Vorfreude.

Eva-Maria Lemke Foto: ZDF und rbb/Thomas Ernst

Und auch ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten ist happy über das alte neue Gesicht: „Eva-Maria Lemke ist eine hervorragende Journalistin – kreativ, präzise und kritisch. Sie war bereits für mehrere ZDF-Formate im Einsatz. Ich freue mich über ihre Rückkehr.“

Von 2015 bis 2018 war Eva-Maria Lemke Moderatorin beim ZDF-Nachrichtenmagazin „heute+“, bevor sie von 2018 bis 2024 im rbb die „Abendschau“ und das ARD-Magazin „Kontraste“ präsentierte. Nun ist es also erneut das ZDF „Morgenmagazin“, was ihre Anlaufstelle sein wird.

Lemke tritt damit in die Fußstapfen von Harriet von Waldenfels, die nach über fünf Jahren beim „Morgenmagazin“ zum NDR gewechselt ist. Neben Eva-Maria Lemke werden wochentags auch Dunja Hayali, Mitri Sirin und Andreas Wunn das ZDF „Morgenmagazin“ im Wechsel moderieren.