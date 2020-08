ZDF-Morgenmagazin: Dunja Hayali fotografiert nackten Kollegen – „Schöne Aussicht“

Holla, da versteckt aber einer ganz schön viele Muskeln unter dem sonst so seriösen Anzug. Auch Nachrichtensprecher müssen mal ausspannen. Das dachten sich wohl auch die ZDF-„Morgenmagazin“-Kollegen Dunja Hayali und Mitri Sirin.

Die beiden trafen sich nun nämlich mal ausnahmsweise nicht im ZDF-„Morgenmagazin“-Studio, sondern in der freien Natur. Und da zeigte Sirin seinen gestählten Muskel-Body. So waren die beiden Paddeln. Beziehungsweise, eigentlich war nur Mitri Sirin Paddeln, wie er bei Instagram schreibt, Dunja Hayali nutzte die Zeit ihren Kollegen zu fotografieren (und zu bewundern?). Doch halt: Hat der ZDF-„Morgenmagazin“-Nachrichtensprecher überhaupt etwas an?

ZDF-„Morgenmagazin“: Dunja Hayali und Mitri Sirin auf hoher See

Unklar. So sieht man auf dem Bild nur den durchtrainierten Oberkörper des 49-Jährigen. Der Rest ist durch den Kopf von Dunja Hayali bedeckt. Oder wie eine Instagram-Followerin so schön umschreibt: „Mitri Sirin hat ein Hayali-Baströckchen an.“

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali ist Journalistin und Moderatorin

Sie studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln

Seit 2007 moderiert Dunja Hayali verschiedene ZDF-Sendungen

2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Dunja Hayali jedenfalls scheint von dem Oberkörper ihres Kollegen begeistert. Schreibt neben das Bild nur angelehnt an das berühmte Six-Pack: „Mein Brett-Pack.“ Und auch Mitri Sirin ist nicht unbegeistert, schreibt bei Instagram: „Aber ich hatte auch ne schöne Aussicht.“

ZDF-„Morgenmagazin“: Fans feiern das Nachrichtensprecher-Duo

Mitri Sirin und Dunja Hayali. Foto: imago images

Die Fans jedenfalls sind begeistert von dem „Morgenmagazin“-Duo:

„Großartig, ihr zwei seid ein Dreamteam“

„Was für ein mega Bild!“

„Das sieht nach einer entspannten und schönen Zeit zu zweit unter richtig guten Freunden aus ... “

„Die beste Art dem vergangenen Wochenende und den damit verbundenen persönlichen Anfeindungen einfach weg zu 'supen'...Ich freu mich Sie/Euch so entspannt zu sehen...ein Hoch auf die Freundschaft!“

„Adonis auf dem Kopf. Hat Frau auch nicht alle Tage.“

Zuletzt wurde Dunja Hayali auf der Corona-Demo in Berlin übel angegangen. Was die Demonstranten der Nachrichten-Sprecherin zu sagen hatten, liest du hier.