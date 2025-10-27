Während andere strategisch ihre TV-Karriere planen, stolperte ZDF-Star Sebastian Lege eher zufällig in seine hinein. Dass ausgerechnet ein Anruf von Nelson Müller sein Leben verändern würde, hätte Lege selbst wohl nie gedacht. Denn eigentlich war der heute bekannte Fernsehstar gar nicht auf der Suche einem Job im Fernsehen, sondern schlicht damit beschäftigt, Lebensmittel zu entwickeln und ein Geschäft mit Fisch am Laufen zu halten.

Doch dann veränderte ein Anruf alles.

ZDF-Star verrät: Ein Telefonat mit Nelson Müller veränderte alles

Viele Jahre arbeitete Sebastian Lege als Produktentwickler für Lebensmittel und tüftelte an Rezepturen, während er nebenbei mit einem alten Geschäftspartner Fisch an Topkunden verkaufte. Bis eines Tages das Telefon klingelte und am anderen Ende der Leitung kein Geringerer als Sternekoch Nelson Müller war. „Dann hatte ich Nelson Müller am Telefon!“, erinnert sich Lege in der Vox-Show „Prominent“ an den Moment.

„Ich hab Nelson gesagt: Ich schicke unseren Fahrer vorbei, guck dir die Ware an und ich werde dich danach nie wieder anrufen.“ Doch so ganz wollte Müller den Verkäufer nicht einfach ziehen lassen.

Sebastian Lege bekam Job-Angebot von Starkoch

Da fragte Nelson nach, was Lege denn für ein Verkäufer wäre. Und Lege antwortete selbstbewusst: „Ich weiß, wir haben die beste Ware. Und Punkt zwei, ich mache das nur nebenberuflich.“ Was Müller da am Telefon hörte, weckte sofort seine Neugier. Denn Lege war zu jener Zeit kein klassischer Händler, sondern Produktentwickler für Lebensmittel.

Genau dieser Blick hinter die Kulissen war es, den Müller für ein neues TV-Format suchte. Und so kam die entscheidende Frage: Würde Lege bei der Sendung „Wie gut ist…?“ mitmachen, einer Show, in der Supermarktprodukte nachgebaut werden? Lege zögerte nicht lange. „Das war Stunde Null“, sagt er rückblickend.

Heute ist aus dem einstigen Produktentwickler ein echter TV-Star geworden. In seinen eigenen Formaten erklärt Sebastian Lege, wie unsere Lieblingsgerichte wirklich entstehen, unter anderem in seiner Vox-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack.“