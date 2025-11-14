Programm-Änderung: ZDF verschiebt „heute journal“ dauerhaft

Das ZDF hat über Jahre sein Nachrichtenangebot am Samstagabend immer wieder angepasst. Besonders das „heute-journal“ stand dabei im Fokus. Bisher startete die Sendung meist erst um 22:45 Uhr nach dem „Samstagskrimi“ und einer Krimi-Wiederholung. Nun plant der Sender eine dauerhafte Änderung, die Zuschauer erfreuen dürfte.

Ab 2026 soll das „heute-journal“ samstags regelmäßig schon um 21:45 Uhr beginnen. Krimi-Abende profitieren davon, denn die Zuschauer sehen das Nachrichtenmagazin damit früher, bevor der Abendkrimi startet. Auch bei Shows wird das ZDF flexibel bleiben, wenn es vom gewohnten Sendeplatz abweichen muss.

ZDF plant frühere Nachrichten am Samstag

Bereits seit Ende Oktober testete das ZDF den früheren Sendeplatz. Ergebnis: Rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben um 21:45 Uhr dran – deutlich mehr als zuvor. Auch die Krimi-Wiederholungen, die 15 Minuten später liefen, zogen weiter über drei Millionen Menschen vor den Bildschirm.

Die erfolgreiche Probephase ist der Grund, warum das ZDF den Ablauf 2026 beibehalten will. „Nach der ‚Erprobungsphase‘ plant das ZDF – unter Vorbehalt der Zustimmung der Gremien – eine Schemaänderung für das ‚heute journal‘ am Samstag“, erklärte eine Sprecherin gegenüber „DWDL“.

ZDF verschiebt „heute journal“ dauerhaft

Ab dem 10. Januar 2026 soll das Nachrichtenmagazin dann samstags grundsätzlich um 21:45 Uhr starten. Zwischen Sonntag und Donnerstag gilt diese Uhrzeit bereits seit Jahrzehnten, nur freitags weicht das ZDF leicht davon ab. Mit der einheitlichen Sendezeit will der Sender mehr Verlässlichkeit bieten und das Informationsinteresse der Zuschauerinnen und Zuschauer stärken.

Vor 15 Jahren begann das ZDF, das „heute-journal“ am Samstagabend eine Stunde nach hinten zu verschieben. Gleichzeitig wurden Krimi-Wiederholungen eingeführt, um dem „Sportstudio“ feste Anfangszeiten zu sichern – unabhängig davon, ob vorher Filme oder Shows liefen.

Die Umstellung dürfte das Samstagabendprogramm des ZDF klarer strukturieren. Nachrichtenfans profitieren von einem festen Start, während Krimi- und Sportliebhaber weiterhin ihre Lieblingssendungen sehen können. Mit dieser Entscheidung zeigt das ZDF, dass es die Bedürfnisse seines Publikums ernst nimmt.