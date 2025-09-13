ZDF-Star Marisa Burger teilt gegen Sender aus – „Noch nicht zu meinem Abschied geäußert“

Seit über zwei Jahrzehnten prägen „Die Rosenheim-Cops“ das Nachmittagsprogramm im ZDF. Viele Schauspieler sind seit Beginn dabei und haben Kultstatus erreicht. Besonders beliebt: Miriam Stockl, gespielt von Marisa Burger.

Nun verabschiedet sie sich nach 25 Jahren von ihrer Rolle – und das mit klaren Worten.

Abschied bei den Rosenheim-Cops im ZDF

Marisa Burger nennt ihre Entscheidung wohlüberlegt, wie sie der „Abendzeitung München“ erzählt: „Ich finde, 25 ist eine schöne Zahl. Ich habe dieser Figur viele Jahre Leben eingehaucht. Sowohl Marisa Burger als auch Miriam Stockl haben einen Wechsel verdient.“ Sie wolle nicht den Eindruck erwecken, „zu lange“ geblieben zu sein.

Drei Jahre rang die Schauspielerin mit sich, ehe sie sich endgültig trennte. Besonders betont sie, wie sehr Frauen noch immer über ihr Alter definiert werden: „Wir leben noch immer mit dem ‚Klammer auf 52, Klammer zu‘.“ Ihr Ausstieg sei daher ein wichtiger persönlicher Schritt.

Kritik und Dank an das ZDF

Auch die Arbeitsbedingungen im ZDF kritisiert sie offen. Trotz hoher Quoten habe es real Gehaltskürzungen gegeben, weil Inflationsausgleich fehlte. Besonders enttäuscht ist sie über das Schweigen des Senders: „Das ZDF hat sich bis jetzt noch nicht zu meinem Abschied geäußert. Auch das ist ein Statement.“

Trotz aller Probleme überwiegen für Burger die positiven Erinnerungen. „Ich musste beim Drehbuchlesen schon furchtbar weinen. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen über 20 Jahre gearbeitet. Sich zu verabschieden – das war sehr emotional. Es war eine großartige Zeit.“

Mit ihrem Ausstieg endet eine Ära. Doch das ZDF hat bereits vorgesorgt: Schauspielerin Sarah Thonig übernimmt die Rolle der Polizeisekretärin. Sie saß bislang am Empfang im Präsidium und tritt nun in die Fußstapfen von Marisa Burger.

