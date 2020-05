ZDF dreht Doku: Plötzlich findet das Filmteam DAS

Eigentlich wollte das ZDF am Walchensee in Bayern nur eine neue Doku drehen. Doch dann fand das Filmteam in dem Alpensee etwas, was es dort sicherlich nicht erwartet hätte.

Bei den ZDF-Dreharbeiten entdeckte ein Unterwasser-Archäologe ein Geheimnis aus der dunkelsten Zeit Deutschlands: einen Ein-Mann-Bunker aus der Nazi-Zeit. Das berichtet der „Merkur“.

ZDF stößt bei Dreharbeiten auf Bunker aus Nazi-Zeit

Der Splitterschutz-Bunker erinnert an eine Telefonzelle und ist etwa drei bis fünf Tonnen schwer. „Wo einzelne Personen keinen Schutzraum mehr erreichen konnten“, seien die Bunker während des Krieges aufgestellt worden, erklärt Unterwasser-Archäologe Florian Huber, der den Bunker gefunden hatte.

Unter anderem in der Nähe von Bahnhöfen stellte die Reichsbahn solche Mini-Bunker auf.

Foto: imago images / Stefan Hässler

Ganz überraschend kam der Fund jedoch nicht: Das ZDF hatte zuvor einen Hinweis bekommen, bei Niedrigwasser ist der Bunker auch vom Ufer aus zu sehen, heißt es in dem Bericht.

Walchensee:

Der Walchensee ist einer der größten Alpenseen Deutschland

er liegt im bayerischen Voralpenland, 75 Kilometer südlich von München

seit 1924 dient er als Wasserspeicher für das Walchenseekraftwerk

Der Walchensee in Bayern. Foto: imago images / imagebroker

Doch wie kommt der Bunker in den Walchensee? Das ist weiter unklar. Huber erklärt dem „Merkur“, in einem Gespräch erfahren zu haben, dass er nach dem Krieg lange Zeit am Ufer stand - eines Tages versenkte den Bunker jemand im Alpensee. Warum? Das bleibt weiter ein Rätsel. (cs)