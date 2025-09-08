ZDF plant Umstellung – nach 15 Jahren ist endgültig Schluss

Beim ZDF und seinen Spartensendern steht eine große Veränderung bevor. Ab dem 18. November ist die SD-Ausstrahlung Geschichte. Zuschauer können das Programm dann ausschließlich in HD empfangen. 15 Jahre lang waren die SD- und HD-Versionen separat voneinander zu empfangen.

Nicht nur das Hauptprogramm des ZDF wechselt, sondern auch ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA. Nach 15 Jahren verabschiedet sich das ZDF endgültig von SD-Qualität. Full HD gilt zunehmend als neuer Standard, während einfache SD-Signale keine Rolle mehr spielen.

ZDF stellt SD-Version ein

Der Sender nennt auch finanzielle Gründe für diesen Schritt. „Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach“, erklärte eine Pressemitteilung am Freitag (5. September).

Mit dieser Entscheidung zieht das ZDF später als andere nach. ARTE und Phoenix stellten bereits 2022 die SD-Ausstrahlung komplett ein. Dennoch markiert der aktuelle Schritt einen wichtigen Fortschritt in Richtung moderner Fernsehstandards. Zuschauer sollen langfristig von besserer Bildqualität profitieren.

Weitere Veränderungen stehen im ZDF an

Auch über das Ausstrahlungsformat hinaus stehen Veränderungen bevor. ARD und ZDF müssen sich an einen neuen Reformstaatsvertrag halten. Mehrere Sender verschwinden deshalb Ende 2025. Ministerpräsidenten haben das Papier bereits unterschrieben und so die Grundlage für den Umbau geschaffen.

Im Zuge dieser Reform sind deutliche Einschnitte geplant. Von Tagesschau24, Phoenix, ARD-alpha und ZDFinfo sollen lediglich zwei bestehen bleiben.

Die ARD muss außerdem ihre Hörfunkwellen von 70 auf 53 reduzieren. ZDF und ARD wollen ihre Kultursender enger verzahnen, darunter 3sat und Arte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.