„Markus Lanz“ (ZDF): TV-Sender schmeißt beliebte Sendung aus dem Programm – DAS steckt dahinter

Regelmäßige Zuschauer von „Markus Lanz“ im ZDF dürften am späten Dienstagabend verwundert sein. Denn dann wird nicht wie gewohnt um 23.30 Uhr die Talkshow von Markus Lanz, sondern der Thriller „Salt and Fire“ über die Bildschirme flimmern. Was ist nur los?

Die Erklärung ist einfach. Das ZDF hat „Markus Lanz“ aus dem Programm geworfen. Aber keine Sorge. Nur temporär. Der Moderator hat Sommerpause.

Markus Lanz: ZDF setzt Talkshow ab

Die „Markus Lanz“-Sendung am Donnerstagabend sollte die Letzte sein. Das gab das ZDF in der Mediathek bekannt. Ganz verzichten müssen die Zuschauer aber nicht mehr auf den Moderator und seine Abendshow. Markus Lanz geht lediglich in die wohl verdiente Sommerpause.

Der Sender ändert in den kommenden Wochen deshalb das Programm - und zeigt Filme aus verschiedenen Genres.

Das ZDF hat „Markus Lanz“ aus dem Programm geschmissen. Foto: imago images / Eibner

Das Ersatz-Programm für Markus Lanz in der kommenden Woche:

Dienstag, 23.30 Uhr: Salt and Fire (Drama)

Mittwoch, 23.15 Uhr: The Visit (Horrorgroteske)

Donnerstag, 23.15 Uhr: Glück ist was für Weicheier (Tragikkomödie)

Markus Lanz macht jedes Jahr einen Monat Sommerpause - in diesem Jahr aber etwas später als sonst. Am 11. August soll Markus Lanz dann wieder wie gewohnt in die neue Saison starten.

Die Sendungszeiten vom 11.08. bis zum 13.08.:

Dienstag, 11.08.: 23.15-00.45 Uhr

Mittwoch: 12.08.: 23.15-00.30 Uhr

Donnerstag: 13.08.: 23.15-00.30 Uhr

Markus Lanz: Emotionale Geschichte in letzter Abschiedssendung

In seiner letzten Sendung vor der Sommerpause wurde es bei Markus Lanz noch einmal richtig emotional.

Nachdem die Inhalte der ZDF-Talkshow in den vergangen Monaten vom Coronavirus beherrscht wurden, war Covid-19 und die aktuelle Lage auch in der Abschluss-Runde Haupt-Bestandteil. Ein junger Bochumer sprach über den plötzlichen Tod seines Vaters, der sich mit dem Virus infiziert hatte und verstarb. Warum der junge Mann jetzt Klage einreichen will, erfährst du hier >>>

Ganz verzichten musst du auf die Talkshow aber nicht. Alte Folgen von „Markus Lanz“ kannst du in der ZDF-Mediathek anschauen.