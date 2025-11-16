ZDF-Star packt aus: „Das Geld wurde jedes Jahr immer weniger“

Nach über zwei Jahrzehnten ist Schluss: Schauspielerin Marisa Burger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Polizeisekretärin „Miriam Stockl“ aus der beliebten ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“.

Seit ihrem Serienstart im Jahr 2002 war sie eine feste Größe in der Krimikomödie und wurde schnell zum Zuschauermagnet. Nun will sich die 52-Jährige neuen beruflichen Herausforderungen widmen.

Marisa Burger kritisiert Sparmaßnahmen des ZDF

In einem Gespräch mit der „AZ“ hat Burger ihre Zeit bei den „Rosenheim-Cops“ Revue passieren lassen. Dabei erzählte sie von vielen schönen Momenten und wertvollen Erinnerungen, sprach aber auch offen über Aspekte, die sie kritisch sieht. Insbesondere die immer strikteren Sparmaßnahmen des ZDF stießen ihr sauer auf und beeinflussten ihrer Aussage nach die Qualität der Produktion.

Seit den ersten Dreharbeiten zur ZDF-Serie im Jahr 2000 hat sich für Burger vieles verändert. Während die Zuschauerzahlen konstant hoch blieben, wurde über die Jahre am Budget drastisch gespart – mit Folgen für die Schauspieler und die kreative Arbeit.

ZDF-Star wird deutlich

„Im Jahr 2000 haben wir pro Folge zwölf Drehtage gehabt und heute sind wir bei 6,3 Drehtagen für eine Episode“, erklärte Burger der AZ. Dabei sei die Serie eines der erfolgreichsten Formate des ZDF, betonte sie. Trotzdem würden die Mittel jedes Jahr verringert. „Ich kann das nicht verstehen, denn eigentlich müsste doch ein erfolgreiches Format gefördert werden. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall.“

Die Schauspielerin beklagte, dass die künstlerische Arbeit unter den Sparmaßnahmen leide. „Vielleicht lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber die Sache ist: Wir sind eines der erfolgreichsten ZDF-Formate, aber das Geld wurde jedes Jahr immer weniger“, erzählt sie.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mit der aktuell laufenden Staffel verabschiedet sich Marisa Burger nun vom ZDF und ihrer Rolle. Ihre Fans dürften sie zwar vermissen, aber man darf gespannt sein, welche neuen Projekte die vielseitige Schauspielerin künftig angehen wird. Fest steht: Nach so vielen Jahren beim ZDF und in der Welt der „Rosenheim-Cops“ beginnt für sie jetzt ein komplett neues Kapitel.