ZDF: Kurz nach Ausstrahlung von „Marie Brand“ gibt es keinen Zweifel mehr

Die Primetime am Mittwochabend (13. November) war wieder einmal hart umkämpft. Die Sender boten abermals eine große Vielfalt an Formaten an, sodass die Zuschauer die Qual der Wahl hatten. Das ZDF setzte zur besten Sendezeit dabei auf eine neue Folge der Krimi-Serie „Marie Brand“.

In der Folge „Marie Brand und die lange Nase“ müssen Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) den Mord an einem Museumsdirektor untersuchen. Doch konnte man das ZDF-Publikum damit überzeugen? Die Zahlen am Folgetag sprechen Bände.

Gute Nachrichten für das ZDF

Wie so oft sind die öffentlich-rechtlichen Sender in der Primetime ganz vorne mit dabei. Die ARD konnte am Mittwochabend mit dem Krimi-Streifen „Ungeschminkt“ insgesamt 2,81 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken und damit 11,2 Prozent Marktanteil verzeichnen.

Doch das war nichts im Vergleich zum ZDF. „Marie Brand und die lange Nase“ überzeugte ab 20.15 Uhr sage und schreibe 6,34 Millionen Menschen! Beim ZDF kann man sich somit über einen beachtlichen Marktanteil von 25,2 Prozent freuen. Damit lässt man die Konkurrenz bei den privaten Sendern ganz schön alt aussehen.

ZDF ist Tagessieger

Am besten konnte noch RTL mit der Sendung „Sascha Grammel live! Wünsch Dir was“. Der Comedian brachte RTL durchschnittlich 2,47 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit ein. Und auch Sat.1 konnte mit einer neuen Folge von „The Taste“ die Millionenmarke knacken. Danach wurde es eher düster bei den privaten Sendern.

Sendung verpasst? Alle Folge der Krimi-Serie „Marie Brand“ gibt es online in der ZDF-Mediathek.