ZDF nimmt Jan Böhmermann kurzfristig aus dem Programm: Der traurige Grund

Die Themen, die Jan Böhmermann beim „ZDF Magazin Royale“ anspricht, sind nicht immer einfach und bequem, bei seinem Publikum kommt er genau deswegen damit aber gut an. Am Freitagabend (10. März) müssen seine treuen Fans jetzt allerdings auf den Satiriker verzichten, denn das ZDF hat sich gegen eine Ausstrahlung der Show entschieden.

Auf dem Instagramkanal des beliebten Formats gibt das Team von „ZDF Magazin Royale“ eine Erklärung dazu ab und macht den traurigen Grund hinter der kurzfristigen Programmänderung öffentlich.

„ZDF Magazin Royale“ setzt Ausstrahlung aus

In der Instagramstory der Show heißt es: „Das heutige ‚ZDF Magazin Royale befasst sich mit dem Thema Bestattungen und wurde vor den Ereignissen in Hamburg aufgezeichnet. Wir verzichten, in Absprache mit dem ZDF, aus Pietätsgründen auf eine Ausstrahlung im linearen Programm.“

Am Donnerstagabend (9. März) kam es bei einem Gottesdienst der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zu einem Blutbad in Hamburg, bei dem mehrere Menschen getötet und weitere schwer verletzt wurden. (Hier mehr dazu) Als Reaktion darauf hat das ZDF jetzt eine eindeutige Entscheidung getroffen.

„ZDF Magazin Royale“: Darum geht’s in der neuen Folge

Wenn die bereits fertige Folge wird zwar nicht im normalen TV-Programm abgespielt, erscheint allerdings online. „In der Mediathek ist die Sendung auf Wunsch wie gewohnt verfügbar“, heißt es vom „ZDF Magazin Royale“-Team.

Auf Instagram gibt es dazu auch einen kleinen Ausblick darauf, was das Publikum erwartet. „Eine Frage, die zwar unangenehm ist, aber irgendwann zwangsläufig im Raum steht: Wie beerdigen wir Opa möglichst preiswert? Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Opa nicht darauf ansprechen, wenn er gerade seinen 80. bei Filterkaffee und gedecktem Apfelkuchen ‚feiert‘. Also informiert man sich bei verschiedenen Bestattungsunternehmen und wird stutzig, warum die Beerdigung All Inclusive rund 6000 Euro kostet. Dafür kann man Opa mit dem Kreuzfahrtschiff auch nochmal auf große Hurtigruten-Rundfahrt schicken. Und da ist die Luft sogar NOCH besser!“