ZDF: Jan Böhmermann rechnet mit dem ÖRR ab – „Ein verfilzter Selbstbedienungsladen“

So deutliche Kritik am Öffentlich Rechtlichen Rundfunk gab es von einem Angestellten selten.

Dass Jan Böhmermann für so manch umstrittene Meinung und Aussage bekannt ist und polarisiert, hat die Vergangenheit des Öfteren gezeigt. Doch in der neuesten Ausgabe seines „ZDF Magazin Royale“ diskreditiert der 41-Jährige seinen eigenen Arbeitgeber heftig.

ZDF: Jan Böhmermann bezeichnet öffentlichen Rundfunk als „scheiße“

Am Freitagabend (05. November) ging eine neue Folge der Satire-Show von Jan Böhmermann im ZDF auf Sendung. Und direkt zu Beginn feuert der Satiriker drauflos: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist scheiße“. Dabei betont er aber, dass er sich in der Sendung als Privatmensch äußern würde, nicht als Moderator des ZDF.

Im weiteren Verlauf der Sendung haut Jan Böhmermann Sätze, wie: „Wie wurde aus der Idee eines transparenten, kritischen Senders für uns alle ein verfilzter Selbstbedienungsladen?“ oder „Mein Gott, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde doch genau dafür erfunden, damit Nazis Shitstorms starten, und zwar am besten jeden Tag“.

ZDF mit eindeutigem Statement

Klar, dass es nicht nur bei den in der Sendung getätigten Aussagen blieb. Auch der Twitter-Account des ZDF-Magazin-Royale ging auf den Fall ein und schreibt offensichtlich sarkastisch: „Wir distanzieren uns von Jan Böhmermann, der Redaktion und den in der Sendung getätigten Aussagen. Der Twitter-Account des ZDF-Magazins ist eine unabhängige Institution und möchte in Zukunft mit dem ZDF Magazin Royale nicht in Verbindung gebracht werden“.

Ob die Kritik Böhmermanns zu Veränderungen an der Struktur des ÖRR führen wird, bleibt abzuwarten.

In einer früheren Version hatte es geheißen, das ZDF habe sich von Jan Böhmermann distanziert. Das war falsch. Wir bitten um Entschuldigung.