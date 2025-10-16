ZDF holt Kult-Show nach zwölf Jahren zurück

Das ZDF gräbt einen echten Klassiker aus! Zwölf Jahre nach der letzten Folge feiert die Kultshow „Nicht nachmachen!“ ihr Comeback – allerdings mit einem frischen Anstrich. Die Moderatoren Wigald Boning und Bernhard Hoëcker, die das Format einst so charmant-chaotisch prägten, sind diesmal nicht mehr dabei.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, entsteht die Neuauflage unter der Leitung von Prime Productions, der Produktionsfirma hinter der „heute-show“. Das ZDF selbst veröffentlichte erste Fotos von den Dreharbeiten. Vier Folgen sind geplant, gedreht wird aktuell in Arnsberg im Sauerland. Das Comeback läuft an Silvester: ZDFneo zeigt die Sendung am 31. Dezember um 20.15 Uhr, in der ZDF-Mediathek ist sie schon am 30. Dezember abrufbar.

ZDF gräbt Kult-Show aus

Für frischen Wind sorgt das neue Moderatoren-Trio: Lutz van der Horst, Fabian Köster und Mai Thi Nguyen-Kim. Alle drei sind ZDF-Gesichter, die mit Humor und Wissen punkten. Lutz und Fabian kennt man aus der „heute-show“, Mai Thi bringt mit „Terra X“ und „Maithink X“ ihr Wissenschafts-Know-how mit.

Gemeinsam wollen sie die Grenzen des guten Geschmacks und der Physik wieder ausloten – mit verrückten Experimenten wie brennenden Wohnwagen, chemischer Treppenreinigung oder Indoor-Camping im Wohnzimmer.

Auf Instagram kündigte das Trio die Rückkehr mit einem Trailer an: „Nicht nachmachen returns – Der Abriss geht weiter!“ Die Fans sind begeistert. „Wie genial ist das denn?“, schreibt jemand unter Mai This Beitrag. Ein anderer kommentiert: „Ich kann es kaum erwarten, das wird geil!“

Die ursprüngliche Show lief 2012 und 2013 im ZDF-Hauptprogramm – damals direkt nach der „heute-show“. Trotz Kultfaktor blieben die Quoten eher mau. Doch Wiederholungen auf ZDFneo erreichten zuletzt erstaunlich gute Werte: bis zu 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Grund mehr, das Format wiederzubeleben.