ZDF: „Kölle Alaaf“-Komiker wird ausgebuht – „War nur ein Spaß!“

Die Narren sind los, und das ZDF zaubert erneut Karnevalsstimmung auf die Bildschirme! Mit der „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ an Weiberfastnacht verspricht der Sender eine zweieinhalbstündige Show voller Tradition, Komik, Musik und ausgelassener Stimmung. Doch die Sendung hält nicht nur Lacher bereit…

In der bunten Faschingsshow rocken die Karnevalshelden Kasalla, Cat Ballou und die Höhner die Bühne mit ihren ansteckenden Hits. Das Highlight des Abends ist zweifelsohne der Auftritt des deutschen Komikers Marc Metzger.

ZDF: „Kölle Alaaf“-Komiker Marc Metzger schießt sich ins Aus

Mit scharfem Witz nimmt Marc Metzger, der sich auch „Dä Blötschkopp“ nennt, nicht nur sich selbst, sondern vor allem das Publikum auf humorvolle Art auf die Schippe. Während seines Auftritts thematisierte der Komiker gesellschaftskritische Themen, wie die Corona-Pandemie, Künstliche Intelligenz oder den Klimawandel. „Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe“, startet Metzger wohlwollend und nimmt direkt Fahrt auf. Doch sein Humor trifft nicht nur auf begeisterte Zustimmung…

„Wir dürfen wieder alles machen, was schön macht“, freut sich Metzger, der damit auf die Corona-Pandemie anspielt, die die Welt lange in Atem hielt. „Wir dürfen in die Saunas, dürfen ins Wellnessstudio, wir dürfen ins Fitness-Center, wir dürfen zum Friseur – warum nutzt ihr diese Angebote nicht?“, so der Komiker stets mit einem Augenzwinkern. Doch statt Beifall erntet Metzger buhende Zwischenrufe aus dem Publikum.

ZDF: Große Stimmung bei „Kölle Alaaf“

„Nein, kommt runter!“, versucht er das Publikum zu beruhigen. „War doch nur ein Spaß!“ Dann rudert er zurück: „Es ist so, wir reden hier so miteinander in Köln.“ Schließlich solle man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. „Wenn ich euch so direkt anspreche, nehmt es mir nicht übel“, erklärt der 50-Jährige.

Nachdem sich das Publikum beruhigt hatte, gelingt es ihm, mit einigen Flachwitzen die Zuschauer wieder zum Lachen zu bringen:

Was sagt eine Kindergärtnerin zum Inder? – Fall nicht hin, du!

Ist ein Raumschiff mit 4 Astronautinnen unbemannt?

Wie heißt ein helles Mammut? – Hell-mut

Die ganze Karnevalssitzung „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ kann noch bis zum 8. August 2024 in der ZDF-Mediathek abgerufen werden. Dabei dürfen Taschentücher für die Lachtränen nicht fehlen!