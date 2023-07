Er ist einer der bekanntesten Satiriker Deutschland: Shahak Shapira. Von April bis Dezember 2019 moderierte der 35-Jährige seine eigene Sendung „Shapira Shapira“ auf dem ZDF-Spartensender „ZDFneo“. Dieses wurde zwar nach zwei Staffeln abgesetzt, starke Meinungen vertritt der Komiker aber auch anderenorts.

In den sozialen Medien beispielsweise. Bei Twitter retweetete Shahak Shapira zuletzt ein Video, das zeigt, wie Demonstranten der „Letzten Generation“ an den Haaren von der Straße gezerrt werden. Erschreckende Szenen, die zeigen, wie groß das Gewaltpotential mittlerweile ist, dass sich gegenüber den sogenannten Klimaklebern entlädt.

ZDF-Star Shahak Shapira wird deutlich

„Wird es denn irgendwann Konsequenzen geben für diese asozialen Menschen, die sich rausnehmen, anderen körperlich zu verletzen? Kein Termin, zu dem du später kommst, rechtfertigt das“, schreibt der Satiriker auf Twitter.

Und weiter: „Ihr könnt hier schreiben, was ihr wollt, wenn ich auf der Straße sehe, wie jemand eine andere Person, die keinen Widerstand leistet, schlägt oder an den Haaren zieht, gehe ich 100% dazwischen und das sollte jede anständige Person tun, die sich sicher genug fühlt.“

ZDF-Star reagiert auf Sitzblockaden in NRW

Und das, obwohl er die Maßnahmen der Gruppierung nicht unterstütze, so der 35-jährige Ex-ZDF-Moderator weiter: „Ich finde Sitzblockaden gegen die Mittelschicht übrigens genauso dumm wie viele von euch, ich würde einfach NIE auf die Idee kommen, jemanden an den Haaren zu ziehen oder anzufahren und das ist in diesem Jahr schon fast normal geworden. Lasst euch helfen.“

Die Szenen aus dem Video wurden am Freitagmorgen in Bottrop (NRW) gedreht. Szenen, die auch die Polizei auf den Plan riefen. „Mehrere Leute informierten sofort die Polizei und versuchten gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten. Dabei war eine Protestlerin leicht verletzt worden“, erklärte Polizeisprecherin Corinna Kutschke gegenüber der „Bild“. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

