ZDF-Schauspielerin gesteht: Sie bekommt keine Rollen mehr angeboten

Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Karin Thaler als Marie Hofer in der beliebten ZDF-Serie „Die Rosenheim Cops“. Mit ihrer charmanten Präsenz gehört sie zu den prägenden Gesichtern des Formats, das auch nach mehr als 20 Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen bleibt.

Doch abseits ihrer Paraderolle bleibt die ZDF-Schauspielerin beruflich inzwischen auf der Strecke. Thaler spricht offen über die Herausforderungen älterer Schauspielerinnen in der Branche. Trotz allem blickt die 60-Jährige optimistisch in die Zukunft und bleibt ihrer TV-Familie bei den „Rosenheim Cops“ treu.

ZDF-Schauspielerin über Altersdiskriminierung

Die ZDF-Schauspielerin Karin Thaler musste feststellen, dass die Rollenangebote mit dem Alter immer weniger wurden. Seit 40 Jahren steht sie erfolgreich vor der Kamera, doch die letzten Jahre machten sich bemerkbar. „Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe. Vieles konnte ich aber nicht machen. Mittlerweile kommt nichts mehr“, gesteht Thaler offen gegenüber der „Abendzeitung“.

Für sie liegt die Ursache klar auf der Hand: „Das ist eine Frage des Alters, denn für Frauen über 60 ist es schwer, neue Rollen zu bekommen. Das ist Fakt.“ Immer wieder sprechen Frauen in der Branche von Altersdiskriminierung – wie ihre Kollegin Christine Neubauer, die ähnliche Erfahrungen schildert.

Karin Thaler weiterhin vor der Kamera

Das Thema Altersdiskriminierung ist in der Film- und TV-Branche leider bekannt. Dennoch lässt sich die ZDF-Schauspielerin nicht entmutigen. „Seit 40 Jahren stehe ich vor der Kamera und bin eigentlich in der Position, dass ich viele meiner Ziele erreicht habe“, erklärt Thaler. Natürlich wären Karriereschritte nach Hollywood ein Traum gewesen, doch der Fernsehstar bleibt gelassen: „So what.“ Ihr Erfolg, besonders bei den „Rosenheim Cops“, gibt ihr genügend Grund, stolz auf das Erreichte zu sein.

Auch wenn neue Rollenangebote ausbleiben, bleibt Karin Thaler optimistisch und ihrer Rolle bei den „Rosenheim Cops“ treu. Mit Zuversicht erklärt sie, dass die Zukunft neue Chancen bringen wird: „Irgendwas wird kommen.“