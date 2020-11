ZDF: Jan Böhmermann kündigt Deutschlands bekanntesten Corona-Kritiker an – doch dann kommt ER

Mit riesigen Erwartungshaltungen im Gepäck startete Jan Böhmermann am Freitagabend seine neue Show. Das „ZDF Magazin Royal“. Und, so weit dürfen wir an dieser Stelle vorausgreifen, Böhmermann schaffte es, die Last zu schultern.

Mit welchem Thema würde er wohl starten und was wollte uns Jan Böhmermann mit seinem Telegram-Beitritt sagen? Das sind nur zwei der Fragen, die sich die Fans vorab gestellt hatten. Böhmermann sollte sie in der ersten Ausgabe des „ZDF Magazin Royal“ alle beantworten.

ZDF: Jan Böhmermann macht sich über den Wendler lustig

Jan Böhmermann. Foto: ZDF / Jens Koch

„Verschwörung“. Das sollte das Thema der ersten Folge sein. Und natürlich hatte Böhmermann natürlich auch „Deutschlands bekanntesten Corona-Kritiker“ angekündigt. Doch wer jetzt denkt, der Wendler habe sich ins ZDF-Studio verirrt, der irrt.

Das ist Jan Böhmermann:

geboren am 23. Februar 1981 in Bremen

Satiriker, Fernsehmoderator („Neo Magazin Royal“, bald ZDF Magazin Royal), Autor und Musiker

Mit seinem Kollegen Olli Schulz moderiert er den Spotify-Podcast „Fest&Flauschig“

er ist verheiratet und hat drei Kinder

wurde unter anderem durch das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan international bekannt

Denn Böhmermann stellte es klüger an, humorvoller mag man sagen. So zeichnete er „die Chronik eines Niedergangs“ anhand der Sesamstraßenfigur Spencer – natürlich mit nicht zu übersehenden Anlehnungen an Michael Wendler (oder wie Böhmermann ihn nennt: „Dinslakener Pimmelfürst“) und Attila Hildmann. Da veröffentlicht Spencer vegane Kochbücher, sein Manager 'Elvis' tritt bei Oliver Pocher auf und Spencer cancelt den Juryjob bei „The Masked Singer“.

Doch so ganz hält der Satiriker die Meta-Ebene nicht bei. Denn natürlich wurde noch das Wendler-Video eingeblendet. Als Einleitung für seine ganz eigene Telegram-Erklärung. So wollte er lediglich aus Spaß bei der Internetplattform dabei sein. Lediglich „Fragen“ stellen.

Doch dies sollte nur ein Randaspekt bleiben. So nutzte Böhmermann einen Großteil seiner Sendezeit schlussendlich dafür, gegen die Superreichen dieser Welt zu schießen, die in der Coronakrise ihre Taschen vollgemacht haben sollen. „Meine Damen und Herren, die ungleiche Verteilung von Geld und Gütern in der Welt ist eines der größten Menscheitsprobleme der Gegenwart“, so Böhmermann.“

Und so lautet das Fazit in puncto Verschwörung: „Die wahre Verschwörung ist also: Es gibt gar keine Verschwörung. Es braucht keine Verschwörung. Es läuft auch so alles zugunsten weniger und für den Rest den Bach runter. Ganz offen und für jeden ersichtlich. Und an die durchgeballerten bei Telegram sind das, was schmelzende Eisberge und Dürresommer für den Klimawandel sind. Symptome und Warnzeichen eines größeren Problems.“