ZDF: Ingo Nommsen macht Schluss bei „Volle Kanne“ – „Ich weine und ich kann nicht mehr aufhören“

Zwanzig Jahre lang war er das Gesicht von „Volle Kanne“. Ingo Nommsen. Doch nun ist Schluss. Nach über 3.000 Sendungen gab der 49-Jährige am Freitagmorgen seinen Ausstand im ZDF.

Und der Abschied tat dem langjährigen ZDF-Moderator sichtlich weh. Auch, weil er mit Elena Uhlig eine Frau an seiner Seite hatte, die ihn bereits in vielen „Volle Kanne“-Folgen begleitet hatte.

ZDF: Ingo Nommsen macht Schluss bei „Volle Kanne“

Man plauderte über die Erlebnisse der Vergangenheit, verabschiedete sich von langjährigen Wegbegleitern. Ingo Nommsens Abschied bei „Volle Kanne«, er hätte emotionaler kaum werden können. So richtig auf die Tränendrüse drückte dann aber der Abschied der treuen Zuschauer. Da konnte selbst Ingo Nommsen, der dem Anlass entsprechend im stilvollen Smoking seine Abschiedsvorstellung gab, nicht mehr an sich halten.

Das ist „Volle Kanne“:

'Volle Kanne' ist ein Servicemagazin des ZDF

Die Show läuft seit 1999

Seit 2000 moderierte Ingo Nommsen

Weitere Moderatoren sind Nadine Krüger, Carsten Rüger und Eva Mühlenbäumer

Eine Show geht 85 Minuten

Ingo Nommsen nimmt Abschied. Foto: imago images / Future Image

Immer wieder biss sich der Moderator auf die Lippen, versuchte krampfhaft die Tränen zurückzuhalten, als Elena Uhlig Briefe wie diesen vorlas. „Ich weine und ich kann nicht mehr aufhören. Das Herz von 'Volle Kanne' hört auf und ich bin unendlich traurig.“

ZDF: Ingo Nommsen will neue Projekte angehen

„Ja, es ist manchmal eben Zeit, eine Tür zuzumachen, damit neue aufgehen und sich mit Energie anderen Dingen zu widmen“, so Nommsen. Er freue sich nun darauf, neue Projekte zu verwirklichen. So schreibe er gerade an einem neuen Buch, er betreibt einen Podcast und will sich Liveshows widmen. „Ich gehe auch mit einem weinenden Auge. Aber auch mit einem freudigen“, so Nommsen weiter. Und doch: „Volle Kanne“ wird er wohl niemals vergessen.

Zum Schluss geht Ingo Nommsen dann aber doch auch mit zwei weinenden Augen. Bittere Tränen fließen, als Ingo Nommsen dann wirklich seine letzte Moderation im ZDF-Studio macht. „Diese 20 Jahre waren so ein großes Geschenk. Ich bin dem ZDF so dankbar, dass ich meinen Traum hier leben durfte.“