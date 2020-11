„Heute Show“ attackiert Michael Wendler – auch SIE bekommt einen mit

Oliver Welke in seiner Rolle als „Heute Show“-Anchorman.

Michael Wendler hat es derzeit nicht leicht. Nun macht sich auch noch die ZDF-„Heute Show“ über den Schlagerstar und Corona-„Was auch immer“ lustig.

Das Thema? Natürlich das Coronavirus und die Impfung, deren Entwicklung derzeit von einem deutschen Forscherteam vorangetrieben wird. Doch wer soll die raren Impfdosen nur bekommen? Diese Frage stellt man sich auch bei der „Heute Show“.

Schwierige Frage. Außer Frage steht wohl, dass Senioren und besonders gefährdete Menschen die Impfung zuerst bekommen sollen. Und wie „Heute Show“-Anchormann Oliver Welke im Spaß forderte: Die Mitarbeiter des ZDF.

„Heute Show“: Böser Witz über den Wendler

Seine Begründung ist einfach wie logisch: „Der Impfstoff kommt aus Mainz. Da macht es ja schon logistisch und wegen der kurzen Wege total Sinn, wenn zuerst ZDF-Mitarbeiter geimpft werden.“

Das Logo der „Heute Show“. Foto: ZDF und Brand New Media

Nun ja, lassen wir das mal so dahingestellt. Klar ist jedoch in den Augen der „Heute Show“-Macher auch, wer auf keinen Fall eine Impfdosis abbekommen soll. „Sie sagen, es gibt viel zu wenig Impfdosen und bald auch zu wenig Intensivbetten. Alles Lüge! Die ganzen Querdenker brauchen ja weder Impfstoff noch Intensivbetten. Denn Corona gibt’s ja gar nicht. Auch die Bekloppten, die unser Internet vollmüllen, mit Sätzen wie „ist doch nur ne Grippe“, alle direkt von der Impfliste streichen. Genau wie die Honks, die einfach immer weiter feiern. Plus Familie Wendler, wieder zwei Impfdosen weniger.“

„Heute Show“: Mitgehangen, mitgefangen

Autsch, der hat gesessen. Doch was kann Laura Müller dafür? Die hat sich schließlich nie zum Geschwurbel ihres Mannes geäußert. Bei der „Heute Show“ heißt es da wohl: Mitgehangen, mitgefangen.

Und Michael Wendler? Den scheint das nicht zu behelligen. Er hat andere Pläne. Welche das sind, liest du hier.