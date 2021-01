ZDF: Plötzlicher Abschied – mitten in Show macht DIESER Moderator Schluss

Schock mitten in TV-Show! Mit diesem Abschied haben die ZDF-Zuschauer wohl nicht gerechnet.

Aus heiterem Himmel kündigte ZDF-Wettermoderator Gunther Tiersch an, dass er ab dem 29. Dezember nicht mehr in der „heute“-Sendung zu sehen sein werde. Seine Ankündigung kam ziemlich überraschend.

ZDF-Moderator : Überraschender Abschied nach 33 Jahren

33 Jahre lang stand Gunther Tiersch für die Wettervoraussichten im ZDF vor der Kamera. Doch damit soll nun Schluss sein.

Gunther Tiersch trat seit Januar 2020 nur noch als Vertretung anderer Wettermoderatoren auf. Foto: ZDF/Kerstin Bänsch

Gunther Tiersch gilt als wahres Urgestein des ZDFs. Seit den 80ern moderierte der 66-Jährige das Wetter in den „heute“-Nachrichten. Von einem bevorstehenden TV-Aus ahnten die Zuschauer nichts.

Zwar befand sich der Meterologe seit Januar 2020 im Ruhestand, dennoch sah man ihn hin und wieder in den ZDF-Nachrichten.

ZDF-Moderator Gunther Tiersch:

Gunther Tiersch wurde am 30. April 1954 in Ratzeburg geboren

Im Fernsehen wurde er als Meterologe im ZDF bekannt

Im Jahr 1968 gewann Tiersch im Alter von 14 Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in Mexiko-Stadt eine Goldmedaille als Steuermann des Deutschland-Achters

Nach seinem Abitur studierte er an der FU Berlin Meterologie

Seit 1987 moderiert Tiersch die Wettervoraussichten im ZDF

ab 2021 ist damit nun Schluss

Und auch am Dienstag gab Tiersch in gewohnter Manier einen Ausblick auf die kommenden Tage: „Im Westen wird’s eher nass, im Osten eher ein bisschen sonnig. Der Winter ist ja gezähmt bei uns und findet eher in den Mittelgebirgen statt.“

ZDF-Meteorologe verabschiedet sich überraschend von Zuschauern

So weit, so gut. Doch dann verkündete Tiersch völlig unerwartet seinen Abschied. Während die Wetterkarten noch hinter ihm eingeblendet waren, erklärt er: „Ja, liebe Zuschauer, das war meine letzte Sendung.“

Gunther Tiersch verkündet völlig überraschend sein TV-Aus. (Archivbild) Foto: ZDF/Kerstin Bänsch

Damit hat das ZDF-Publikum nicht gerechnet. Kurz vor Jahresende wirft der Meterologe das Handtuch und scheint sich nun in den tatsächlichen Ruhestand zu begeben. Doch bevor es dazu kam, bedankte sich Gunther Tiersch noch einmal ausdrücklich bei allen Zuschauern: „Ich möchte mich herzlich für ihr Interesse an den Wetterberichten bedanken, wünsche ihnen eine angenehme Zeit und machen sie es gut.“

ZDF-Urgestein begibt sich in den wohlverdienten Ruhestand

Gunther Tiersch verbrachte sein halbes Leben beim ZDF. Im Jahr 1985 begann er seine Fernsehkarriere beim Sender als freier Mitarbeiter. Zwei Jahre später durfte er zum ersten Mal das Wetter nach den Hauptnachrichten präsentieren.

Von 2004 bis 2019 war er sogar der Verantwortliche für die ZDF-Wetterredaktion. In der NDR-Quizshow „Hätten Sie’s gewusst?“ wurde der Meterologe 2019 als Wetter-Experte eingeladen.

Jan Hofer hat sich von der Tagesschau verabschiedet

Es ist nicht der einzige Abschied, den die deutsche Fernsehbranche verkraften muss. Auch „Tagesschau“-Legende Jan Hofer verabschiedete sich kürzlich von den Nachrichten. Das überaus emotionale Video zu seinem Abschied kannst du dir