ZDF unterbricht „Helene Fischer Show“: „Haben einen Fehler gemacht“

Wenn das ZDF am ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr die „Helene Fischer Show“ ausstrahlen wird, dürfen sich die Zuschauer auf eine makellose Show freuen. Auf eine Show ohne Tonaussetzer, Versprecher, falsche Anschlüsse oder kleine Macken. Dass bei einer gut dreistündigen Sendung diese aber auch bei einer Frau wie Helene Fischer nicht ausbleiben, dürfte wohl jedem klar sein.

Und so war bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“, die bereits Anfang Dezember in der Düsseldorfer Messehalle stattfand, auch das ein oder andere kleine Fehlerchen zu sehen. Helene Fischer selbst jedoch war nicht unbedingt daran schuld.

ZDF muss „Helene Fischer Show“ unterbrechen

Beispiel: Der Auftritt von Eurythmics-Legende Dave Stewart war gerade beendet, die Fans sangen noch „Sweet Dreams (are made of this)“ vor sich hin, als Helene Fischer bereits den nächsten Act, die erst zwölfjährige Sängerin Olivia Lynes anmoderieren wollte.

++ Helene Fischer begleicht Rechnung mit Thomas Gottschalk: „Schade, dass der Alte es nicht mehr macht“ ++

Plötzlich jedoch unterbrach die Regie die Rede der Schlagerkönigin. „Entschuldigung, sorry, ich muss einmal kurz abbrechen, Helene. Entschuldige. Wir haben einen Fehler gemacht. Das tut uns sehr leid. Wärest du so lieb und machst die Moderation für uns noch einmal?“, fragte es aus dem Off.

Plötzlich ertönt die Stimme aus dem Off

Da staunte Helene nicht schlecht, schließlich war ihr die Moderation bis dahin perfekt gelungen. Doch es half ja nichts. Und so setzte die 39-Jährige nochmals an. „Ahhhhh, ja total gerne“, hauchte Helene ein wenig ironisch. „Ich versuche so natürlich wie möglich rauszukommen. Also ihr habt ‚Sweet Drerams‘ gehört, ne“, wies sie das Publikum an.

Mehr Nachrichten:

Und so zeigte Helene Fischer wieder einmal, welch Moderationstalent in ihr steckt. Fehlerfrei und fast noch besser als in der ersten Version wiederholte sie ihre Anmoderation. Und natürlich sollte auch der Part mit Olivia Lynes, mit der sie den Song „A Million Dreams“ aus dem Blockbuster „The Greatest Showman“ sang, perfekt gelingen. Helene eben.