ZDF-Star teilt irres Bild – es ist unfassbar! „Ist wohl sein erster Tag“

Er gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern: Heiner Lauterbach stand schon für unzählige Filme und Serien vor der Kamera. Neben zahlreichen Rollen im Kult-Krimi „Tatort“ hat er auch in einigen Komödien mitgespielt. Sein Durchbruch gelang ihm 1985 in der Filmkomödie „Männer“, in der er neben Uwe Ochsenknecht die Hauptrolle spielte.

Die älteren Fans des ZDF-Stars werden sich aber auch an seine Anfänger in der Serie „Der Alte“ erinnern. Dort spielte Heiner Lauterbach ab 1978 verschiedene Rollen. Wie er während seiner Anfänge in der Filmbranche aussah, teilt er nun auf Facebook mit seinen Fans.

ZDF-Star teilt Erinnerung mit seinen Fans

Zugegeben: Wir mussten auch zweimal hinschauen, um Heiner Lauterbach wiederzuerkennen. Auf dem Foto, welches er auf Facebook mit seiner Community teilt, ist er um einiges jünger als heute. 25 Jahre, um genau zu sein. Darauf sieht man den heute 70-Jährigen gemeinsam mit zwei Kollegen in einer Szene der Serie „Der Alte“.

Dazu schreibt der gebürtige Kölner: „Der junge Kerl im Bild ist Polizeisprecher. Ist wohl sein erster Tag. Man mag es kaum glauben, aber diese Folge „Der Alte“ aus dem Jahr 1978 kann man immer noch in der ZDF-Mediathek gucken.“ Seine Fans feiern den Rückblick und finden deutliche Worte in den Kommentaren.

ZDF-Star von Fans hellauf begeistert

Es fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise. Zumindest für einige Fans des ZDF-Stars Heiner Lauterbach. Sie feiern den Schauspieler für diesen Einblick in die Vergangenheit und machen das in den Kommentaren mehr als deutlich:

„Haben wir uns bereits angeschaut. Und der Heiner in der Mitte ist heute nur reifer geworden.“

„Schöne Erinnerungen!“

„War und ist schon immer ein hübscher Mann!“

Die Folgen von „Der Alte“ kannst du in der ZDF-Mediathek jederzeit anschauen.