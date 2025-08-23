ZDF-Star Hans Sigl zieht klares Fazit zum Umgang mit Hatern – „Gibt keinen Spaß“

ZDF-Star Hans Sigl ist für viele als „Bergdoktor“ bekannt – doch abseits der TV-Kameras zeigt er sich gerne auch von einer ganz anderen Seite. Im Podcast „Gin and Talk“ spricht er nun Klartext über Themen, die ihn im Alltag und im Umgang mit Menschen beschäftigen. Dabei fallen deutliche Worte, die zeigen: Der Schauspieler nimmt kein Blatt vor den Mund.

Besonders spannend ist, wie Hans Sigl den Umgang in der heutigen Gesellschaft beschreibt – und warum er sich inzwischen in der Öffentlichkeit völlig anders verhält, als er es vor ein paar Jahren noch getan hat. Mit ehrlichen Aussagen, klarer Haltung und viel Nachdruck sorgt er bei den Zuhörern für Begeisterung und Zustimmung!

ZDF-Star nimmt kein Blatt vor den Mund

ZDF-Bekanntheit Hans Sigl war zu Gast im Podcast“Gin and Talk“. Dort spricht er jetzt Klartext über die heutige Gesellschaft. Der „Bergdoktor“-Star sagt: „Natürlich darf man sagen, was man denkt. Immer, nur wenn du Scheiße redest, dann ist es halt dumm, fertig. Aber da hat man mich das erste Mal gefragt: ‚Hast du keine Angst?‘ Und ich habe keine Angst Dinge zu sagen und ich setze mich auch gerne mit den Hatern auseinander – das ist das eine.“

Weiter erklärt ZDF-Star Hans Sigl: „Und das andere, was ich gemerkt habe, ist, dass es im Internet keine Ironie und keinen Spaß gibt – also es gibt keinen Sarkasmus, keinen Zynismus, keine Ironie, wenn man über diese Themen spricht. Sarkasmus eher noch, aber Ironie ist weggefallen. Das heißt, ich bespreche die Themen weniger humorvoll und habe früher einfach öfter mal einen Scherz gemacht. Ich habe gelernt, dass es mehr auf den Punkt sein muss, dass es klarer sein muss, weil sonst kommt es zu Verzerrungen.

Zuhörer fühlen sich verstanden

Die Zuhörer sind hellauf begeistert von Hans Sigls offenen und ehrlichen Worten und stimmen den Ansichten des ZDF-Stars vollkommen zu:

„Ein großartiges und ehrliches Gespräch!“

„Das war schön. Das habe ich gehört. Aber das würde ich gerne noch einmal hören!“

„Super Hans, sag was Du denkst und fühlst!“

„Das war ein wundervolles und ehrliches Gespräch. Ironie verstehen leider nicht mehr so wirklich!“

„Habe den Talk gehört, hat mir sehr gefallen.“

Am Ende bleibt der Eindruck eines Künstlers, der Haltung zeigt und sich nicht scheut, auch Unbequemes auszusprechen. Genau das macht Hans Sigl für viele Fans so authentisch – und seine Worte dürften bei seinen Zuhörern noch lange nachhallen.