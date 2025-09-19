Nach 15 Jahren: ZDF beendet Hannes Jaenickes Naturreihe

Nach über 15 Jahren endet eine Ära im deutschen Fernsehen. Das ZDF stellt die Naturreihe „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für“ ein. Die Entscheidung bedeutet das Ende eines Formats, das seit 2008 Millionen Zuschauer sensibilisierte.

Ein Sprecher des Senders bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Mainz: „Das ZDF wird nach 16 Sendungen das einmal jährlich ausgestrahlte Format ‚Hannes Jaenicke: Im Einsatz für‘ nicht fortsetzen.“ Weiter erklärte er: „Wir sprechen derzeit mit Hannes Jaenicke darüber, ob wir die Zusammenarbeit in anderer Form fortführen.“

Aus für „Im Einsatz für“ – ZDF zieht Schlussstrich



Der Schauspieler führte 2008 erstmals durch eine Reportage dieser Art. Damals machte er sich zum Anwalt für bedrohte Tierarten und gefährdete Ökosysteme. Über die Jahre kämpfte er filmisch für Wölfe, Schweine, Lachse, Nashörner und Delfine. Zuletzt widmete er seine Kameraarbeit dem Oktopus. Diese Folge lief noch in dieser Woche im Zweiten.

Jaenicke setzte in seinen Filmen stets klare Zeichen. Er griff Missstände ohne Zurückhaltung auf. Immer wieder kritisierte er übermäßigen Fleisch- und Fischkonsum. Ebenso prangerte er skrupellose Praktiken in Aquakulturen an. Sein Ziel blieb stets, den Zuschauern Fakten ungeschönt nahezubringen.

Der 65-Jährige hat sich durch dieses Engagement ein besonderes Profil geschaffen. Er galt nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mahner für Umweltfragen. Seine Reportagen schufen eine Bühne für Tiere, die sonst kaum Gehör finden. Viele Zuschauer lobten seine direkte Sprache und seine Haltung.

Nun endet zwar die Reihe, doch die Zukunft bleibt offen. Ob Jaenicke und das ZDF ein neues Projekt entwickeln, ist noch unklar. Sicher ist nur: Der Einsatz des Schauspielers für bedrohte Arten bleibt ein fester Teil seiner Arbeit.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.