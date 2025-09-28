Neuer Job für ZDF-Star Giovanni Zarrella – seine Vergangenheit holt ihn ein

Giovanni Zarrella lässt seine Jugend wiederaufleben und überrascht mit einer anderen Seite. Der ZDF-Moderator und Sänger hat am Donnerstag (25. September) bei der Mailänder Fashion Week ein echtes Mode-Statement gesetzt.

Kein Auftritt mit Mikrofon auf der Showbühne, sondern ein Lauf über den Catwalk! Für die renommierte Modemarke BOSS setzte er sich in Szene und startet damit eine feste, mehrjährige Zusammenarbeit mit BOSS.

Giovanni Zarrella als Aushängeschild von BOSS

Seine Ehefrau Jana Ina Zarrella begleitete ihn bei dieser Aufgabe. Sie saß in der ersten Reihe und zeigte sich im Gespräch mit „BILD“ sichtlich beeindruckt: „Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht.“

Neben ihr im Publikum saßen niemand Geringeres als Fußballstar und Model David Beckham sowie Tennislegende Boris Becker und seine Ehefrau Lilian. Doch Giovanni Zarrella war voll und ganz auf seine Performance konzentriert.

Das kommt auf den Entertainer zu

Seine Partnerschaft mit BOSS geht tiefer. So sind nicht nur Fotoshootings geplant, sondern auch musikalische Auftritte im Modekontext. Doch ganz unbekannt ist dem ZDF-Star die Modelwelt nicht.

Vor über 25 Jahren in Metzingen arbeitete Giovanni Zarrella schon einmal bei BOSS. Daniel Grieder, CEO von HUGO BOSS, verrät „BILD“: „Als ehemaliger Mitarbeiter ist Giovanni auf besondere Weise mit uns verbunden. Er teilt unsere Werte und ist ein großartiger Entertainer.“ Zudem fügt er hinzu, dass der Entertainer schon große Erfolge zu verzeichnen habe – und dabei stets eigene Wege eingeschlagen habe.

Doch wie schätzt Giovani Zarrella eigentlich selbst die Zusammenarbeit mit dem renommierten Modelabel ein?

Ganz offen erklärt der ZDF-Star: „Teil der BOSS-Familie – zusammen mit wirklichen Weltstars wie David Beckham, Bradley Cooper oder Vinícius Júnior – zu sein, ist für mich mehr als eine große Ehre. Mode ist für mich schon immer eine große Leidenschaft gewesen. Dass ich nun auf der Fashion Week in Mailand – in meiner zweiten Heimat Italien – für das traditionsreiche deutsche Label die neue Kollektion 2026 präsentieren darf, macht mich wirklich stolz.“