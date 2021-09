ZDF: Giovanni Zarella völlig überwältigt von Live-Publikum – „Ich bin nicht Gottschalk“

Von diesem Moment hat Giovanni Zarrella seit Jahren geträumt – am Samstagabend geht der Traum im ZDF endlich in Erfüllung: Der Sänger präsentiert zum ersten Mal seine eigene Show. Im ZDF übernimmt er den Platz von Show-Legende Carmen Nebel – eine große Ehre für Giovanni Zarella.

Bereits in den ersten Minuten der ZDF-Show können sich die Zuschauer vor Emotionen kaum retten.

ZDF: Giovanni Zarella startet Live-Show mit großer Gesangseinlage

Die Lichter funkeln, die Zuschauer strahlen und auf der Bühne steht ein überglücklicher Giovanni Zarrella, der seine erste eigene Live-Show im ZDF gleich mit einer atemberaubenden Gesangseinlage eröffnet.

Giovanni Zarrella präsentiert am Samstag die erste Ausgabe seiner 'Giovanni Zarrella Show'. Foto: ZDF und Tobias Schult / Brand New Media

Von „Atemlos“ über „Ti Amo“ bis hin zu „1000 Mal belogen“ – Giovanni Zarella covered gleich mehrere Lieder der beliebtesten Sänger Deutschlands und bereitet seine Zuschauer somit auf die Star-Gäste des Abends vor.

Diese können sich vor Begeisterung kaum halten und kommen aus dem Klatschen und Jubeln gar nicht mehr raus. Sofort schießen Giovanni Zarella die Tränen in die Augen. Er kann nicht fassen, was ihm da gerade widerfährt.

Das ist Giovanni Zarrella:

Giovanni Zarrella wurde am 4. März 1978 in Hechingen geboren

Bekannt wurde Zarrella als Sänger der Band Bro'Sis

2006 trennte sich die Band

Zarrella begann eine Karriere als Moderator

„Das aller Wichtigste ist für mich heute ein guter Gastgeber zu sein und die Zuschauer glücklich zu machen“, versucht der Sänger seine Anmoderation zu starten. Doch das ZDF-Publikum lässt ihn nicht zu Worte kommen.

ZDF: Giovanni Zarella völlig überwältigt – besonders weil SIE da sind

„Leute, ich bin nicht Gottschalk! Ich darf nicht überziehen“, versucht Giovanni Zarella seine Gäste plötzlich zum Schweigen zu bringen. Das scheint Wirkung zu zeigen – weniger emotional werden die nächsten Minuten für Giovanni Zarella aber dennoch nicht.

Denn neben den ZDF-Zuschauern ist auch fast die ganze Familie des Sängers anwesend, die Giovanni Zarella natürlich als seine Ehrengäste begrüßt.

„Meine Glücksbringer sitzen heute in der ersten Reihe: Meine wundervollen Eltern“, kündigt der Sänger an. „Und die Liebe meines Lebens ist natürlich auch da“, führt er fort und die Kamera schwenkt auf seine Ehefrau Jana Ina Zarella, die genau in diesem Moment einen ordentlichen Wangen-Schmatzer von ihrem Schwiegervater aufgedrückt bekommt.

Giovanni Zarella und seine Ehefrau Jana Ina. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

In den darauffolgenden drei Stunden wird Giovanni Zarella noch so einige Gäste in der ZDF-Show begrüßen. Ob er diesen emotionalen Einstieg wohl noch toppen kann? (mkx)