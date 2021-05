„Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel muss es endlich verraten – „Merkt ihr's?“

Sonntagvormittag heißt: „Fernsehgarten“-Zeit! An diesem Wochenende stand das Motto Discofox auf dem Plan.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: imago stock&people gmbh

Wie in jeder Woche waren wir für dich im „Fernsehgarten“-Liveticker dabei.

Sonntag, 23. Mai

14.10 Uhr: So, das war's. Nächste Woche dürfen wir uns auf eine Deutschlandreise mit Matze Knop freuen, wie Andrea Kiewel verrät. Auch die Prinzen sollen dabei sein. Juhu!

14.06 Uhr: Aber halt! Noch nicht abschalten. Fantasy sind für eine Zugabe auf die Bühne zurückgekehrt. Statt „Wild Boys“ singen sie zum Abschluss ihr großes Hit-Medley. Allerhöchste Zeit, noch ein letztes Mal für heute das Tanzbein zu schwingen.

14.02 Uhr: Doch die Show darf natürlich nicht enden, ohne einen letzten Blick auf das 3-Gänge-Menü von Robin Pietsch und seinen Zuschauern zu werfen. Denn das kann sich wirklich sehen lassen. Mhm, lecker!

13.57 Uhr: Wie sagt man so schön – das Beste kommt zum Schluss. Endlich stehen die Amigos auf der Bühne und präsentieren ganz exklusiv ihren neuen Hitmix.

13.55 Uhr: Andrea Kiewel ist zurück zu Friseurin Hatice Nizam gegangen, um sich noch einmal selbst vom Vorher-Nachher-Effekt der angepriesenen Haarverlängerungen zu überzeugen.

„Ich drücke allen Friseuren die Daumen, dass ihr ganz bald zum Alltag zurückkehren dürft“, verabschiedet sie sich von der Styling-Expertin.

13.49 Uhr: Aufgrund des schlechten Wetters am Lerchenberg muss Kais Versuch, den Weltrekord zu knacken, leider ausfallen. Der Rasen sei einfach zu nass, um die Saltos auszuführen. Schade. Dafür gibt es musikalischen Ersatz. Ireen Sheer tritt mit ihrem Lied „Story meines Lebens“ auf.

13.47 Uhr: Das goldene Auto geht an Mitch Keller!

13.46 Uhr: Jetzt gibt es die Siegerehrung. Welcher Promi hat das Carrera Bahn-Rennen gewonnen?

13.44 Uhr: Und? Schon wieder Lust aufs Tanzen bekommen? Christian Lais liefert mit „Hunderttausend Schritte“ den passenden Soundtrack.

13.42 Uhr: Jetzt will Kiwi es wissen: Wie schädlich sind High Heels wirklich? „Als Orthopäde sage ich, das ist verwerflich, als Mann sage ich: 'Das ist super'“, entgegnet Dr. Manke lachend. Ein gesundes Gleichgewicht sei ihm zufolge das A und O.

13.40 Uhr: „Einlagen sind nur ein passives Hilfsmittel, das heißt, du musst schon aktiv was machen“, betont der Experte. Der Bizepsmuskel wachse schließlich auch nicht nur dadurch, dass man einen Verband herumwickelt.

13.37 Uhr: Nun begrüßt Kiwi den Bochumer Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Matthias Manke im Studio. Er erklärt, was wir nach einer durchzechten Discofox-Nacht beachten müssen. Demnach soll Barfußlaufen die Muskulatur besonders fördern.

13.31 Uhr: Genug gequatscht, jetzt wird wieder getanzt. Allessa performt „Verbotene Liebe“.

13.29 Uhr: Zurück zur Carrera Bahn-Challenge. Kiwis Gäste Vivien Gold, Torben Klein und Mitch Keller sind an der Reihe. Mitch verrät, dass er zu gerne mal „Angels“ von Robbie Williams zu seinem Song machen würde. Vivien hingegen wäre gerne die Songwriter hinter „The Best“ von Tina Turner gewesen. Und Torben Klein möchte mal einen Mega-Hit wie „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews rausbringen.

Die Zeit wird zeigen, ob sie auch tatsächlich an diesen Erfolg anknüpfen können.

13.22 Uhr: Eine weitere Akrobatik-Nummer steht an. Die Weltmeister Laura Stullich und Boy Looijen tanzen im Rhönrad – und das sogar synchron. Ein echter Hingucker!

13.17 Uhr: Das gibt's doch nicht! Andrea Kiewel hat noch eine Überraschung in petto. „Es gibt jetzt schon einen Hit“, der eigentlich erst am nächsten Freitag auf dem neuen Album von Mitch Keller erscheinen wird. Exklusiv für das ZDF-Publikum gibt es jetzt sein brandneues Lied „Steh auf, wenn du fällst“ auf die Ohren.

13.15 Uhr: Zum Fisch gibt es Spargel. Denn: „Ich liebe Spargel, das könnte ich jeden Tag essen“, so Robin Pietsch, der übrigens regelmäßig in der ZDF-„Küchenschlacht“ zu sehen ist.

13.10 Uhr: Andrea Kiewel hat es wieder zu Koch Robin Pietsch gezogen. Sie will wissen, wie es den Zuschauern, die gerade gemeinsam mit ihm ein ganzes Menü zubereiten, ergeht: „Darf ich deine Vorspeise auch mal sehen, bitte?“ Der Tomatensalat von Zuschauerin Sabine kann sich wirklich sehen lassen. „Ich habe so einen Hunger“, gesteht Kiwi.

13.06 Uhr: „Jetzt darf wieder mitgetanzt werden“, fordert Kiwi ihre Zuschauer auf. Denn: Mela Rose steht auf der Bühne und wird nun ihren Song „So bin ich“ performen.

13.02 Uhr: „Tiefste Verehrung, tiefste Bewunderung. Wow, wow, wow!“, staunt auch Moderatorin Andrea Kiewel über die Leistungssportlerin, die dreimal Silber bei der Weltmeisterschaft im Kunstradfahren gewann.

13 Uhr: Aber davor ist Viola Brand dran. Sie präsentiert ihr Talent im Kunstradfahren. Da kann man nur neidisch werden.

12.58 Uhr: Und was wäre ein „Fernsehgarten“ ohne einen neuen Weltrekord? Kandidat Kai will heute innerhalb von 60 Sekunden mindestens fünfmal einen Salto durch einen 1,70 Meter hoch hängenden Reifen machen.

12.56 Uhr: Doch bevor es so weit ist, ist erst einmal Torben Klein an der Reihe. Er hat seinen Hitmix „Wenn ich träum in der Nacht/Heu in Deinen Haaren/Für die Iwigkeit“ dabei.

12.54 Uhr: Fantasy beim ESC 2022 für Deutschland? Freddy März wäre auf jeden Fall dabei und hat sogar schon einen genialen Plan für diesen Auftritt. Er würde dann in Deutsch und Italienisch singen wollen.

12.51 Uhr: Jetzt probieren Fantasy ihr Glück an der Carrera Bahn. Gemeinsam schwelgen sie mit Andrea Kiewel in Erinnerungen. Sänger Freddy März merkt an, dass Kiwi nach all den Jahren aber noch immer genauso gut aussehe. „Ich knall dir gleich eine! Was heißt denn 'immer noch'?!“, reagiert Andrea entsetzt. Ah, dünnes Eis, Freddy, dünnes Eis...

12.46 Uhr: Nun soll wieder das Tanzbein geschwungen werden. Schließlich handelt es sich heute um eine Discofox-Ausgabe des „Fernsehgarten“. Olaf Henning lässt den Lerchenberg mit seinem Lied „Mr. Perfect“ beben.

12.44 Uhr: Doch das Thema Haarverlängerung ist nicht nur für Frauen interessant. „Es gibt tatsächlich Männer, die aus modischen Gründen nur den Pony verlängern“, verrät Hatice.

12.41 Uhr: Einmal so volles Haar wie die Superstars haben, davon träumen wohl viele Frauen. Friseurin Hatice Nizam erklärt uns, was eine perfekte Haarverdichtung ausmacht. Für feine Haare empfiehlt sie Tapes, die mit einem speziellen Kleber angebracht werden.

12.37 Uhr: Weiter geht es mit Newcomerin Vivien Gold. Sie performt einen Remix ihrer Single „Kinder dieser Nacht“. Dass sie vor lauter Aufregung in der letzten Nacht nicht viel Schlaf bekommen hat, merkt man der Musikerin allerdings gar nicht an.

12.33 Uhr: Nun versuchen sich Mela Rose, Patrick Lindner und Olaf Henning an einer kleinen Challenge. Sie alle sitzen auf Fahrrädern, die mit einer Carrera Bahn verbunden ist. Umso stärker sie den Drahtesel strampeln, desto schneller fährt ihr jeweiliges Auto auf der Bahn.

#Fernsehgarten

Das ist wie Weihnachten, wenn man zugucken durfte wie der Vater mit der Autorennbahn gespielt hat die für die Kinder aufgebaut wurde.

12.28 Uhr: „Mir tut es leid für den Jungen. Der ist richtig klasse, richtig engagiert“, so Peter Urban über Sänger Jendrik, der gestern für Deutschland angetreten ist und leider nur 3 Punkte erhalten hat. Der Song sei einfach nicht das Richtige für diese Show gewesen, behauptet der ESC-Experte.

12.26 Uhr: Im Interview mit Andrea Kiewel verrät ESC-Kommentator Peter Urban seinen persönlichen Favoriten des gestrigen Abends. Sein Herz schlägt für „The Black Mamba“ aus Portugal.

12.24 Uhr: „Da tanzt die Waldorfklasse meines Sohnes“, kommentiert Kiwi den Auftritt der isländischen Gruppe „Daði og Gagnamagnið“ vom gestrigen ESC-Abend.

12.23 Uhr: Huch! Andrea Kiewel moderiert fröhlich weiter, doch leider hört man keinen Ton. Aber zum Glück sind im „Fernsehgarten“ echte Profis am Start. Schnell wird der Moderatorin ein neues Mikro gereicht.

12.20 Uhr: Am Lerchenberg ziehen ziemlich dunkle Wolken auf. Bleibt nur zu hoffen, dass die Discofox-Party nicht gleich ins Wasser fällt.

12.19 Uhr: Als Nächstes erwartet uns eine Fernsehpremiere. Newcomer TIMO feiert mit seiner allerersten Single „Dieser Zug ist abgefahren“ sein „Fernsehgarten“-Debüt.

12.14 Uhr: Ein besonderes Highlight: Eine Gruppe ausgewählter Zuschauer darf live mit Robin mitkochen. Ein herrlicher Anblick für Kiwi, die es leider nicht geschafft hat, vor der Liveshow zu frühstücken.

12.10 Uhr: Auch im „Fernsehgarten“ ist der gestrige ESC natürlich DAS Gesprächsthema. „Ich bin ein bisschen traurig, ich hätte tatsächlich Frankreich den Sieg gegönnt“, gesteht Sternekoch Robin Pietsch. Er wird uns heute zeigen, wie man einen leckeren Tomatensalat, ein saftiges Fischfilet und ein süßes Dessert zubereitet.

12.05 Uhr: Weiter geht es mit Fantasy! Sie performen ihren neuen Song „Wild Boys“, eine mitreißende Hommage an die 80er-Jahre.

12.04 Uhr: „Merkt ihr's? Einfach still“, muss Andrea Kiewel traurig anerkennen. Denn corona-bedingt darf leider noch immer kein Live-Publikum in den „Fernsehgarten“ kommen.

12.01 Uhr: Wow! Dieser Anblick macht Freude. In einem knallpinken Blazer und lilafarbenen Zweiteiler begrüßt uns Andrea Kiewel wie gewohnt mit einem breiten Grinsen auf den Lippen.

Ein Thread: #Fernsehgarten

12 Uhr: Für den Auftritt von Patrick Lindner versammeln sich gleich alle Gäste vor der Bühne. Zusammen tanzen macht ja auch viel mehr Spaß als allein.

11.58 Uhr: Und da ist er auch schon! Pünktlich gegen 12 Uhr steht Patrick Lindner auf der Bühne und läutet den „Fernsehgarten“ mit seinem Hit „So fühlt sich nur die Liebe an“ ein.

11.37 Uhr: Gleich geht es endlich los. Heute startet der ZDF-„Fernsehgarten“ aber erst um 12 Uhr, ein wenig später als sonst. Für die Zuschauer bedeutet das, dass sie noch etwas mehr Zeit zum Warmmachen haben. Denn gleich erwartet sie eine spritzige Discofox-Ausgabe.

10.07 Uhr: Schlager-Newcomerin Vivien Gold ist schon ganz aufgeregt. Die „Kinder dieser Nacht“-Sängerin hat deshalb gar nicht gut geschlafen, wie sie ihren Instagram-Followern anvertraut: „Ich hatte eine unruhige Nacht. Das ist bei mir vor jedem Fernsehauftritt. Ich schlafe fast gar nicht, obwohl ich rechtzeitig schlafen gehe. Aber irgendwie ist mein ganzer Körper und Geist zu wach und freut sich auf den nächsten Tag.“ Eine Situation, mit der wir uns wohl alle identifizieren können.

09.26 Uhr: Und auch Patrick Lindner kann seinen Auftritt im „Fernsehgarten“ kaum mehr erwarten. Bei Instagram teilt der Schlagersänger eine Aufnahme der Generalprobe.

Demnach wird er heute Mittag seine neue Single „So fühlt sich nur die Liebe an“ performen. Und eins ist gewiss: Spätestens bei diesem Lied wird es den Zuschauern in den Beinen zucken.

08.07 Uhr: Fans der Amigos dürfen sich freuen. Denn: Die Musiker werden heute für eine kleine Weltpremiere sorgen. Am Tag vor ihrem Live-Auftritt gaben die Schlagerstars bereits preis: „Morgen werden wir das erste Mal unseren neuen Hitmix 2021 beim ZDF-'Fernsehgarten' präsentieren.“ Wie aufregend!

07.10 Uhr: Heute ist es endlich wieder soweit! Die dritte Show der diesjährigen „Fernsehgarten“-Saison steht an. Mit dabei: „Fantasy“. Die beiden Herren sorgten vor rund einer Woche noch für große Augen beim „Free ESC“. Mehr dazu hier >>>

Samstag, 22. Mai

21.50 Uhr: War in der vergangenen Show noch „Fernsehgarten“-Kultkoch Armin zu Gast, hat sich Kiwi diesen Sonntag einen ganz jungen Koch eingeladen. So wird Sternekoch Robin Pietsch auf dem Lerchenberg erwartet.

19 Uhr: Manche Menschen können ihre Emotionen einfach nicht im Zaum halten. Das zeigt sich besonders gut und besonders häufig in den sozialen Netzwerken.

Leider macht das auch vor der Facebook-Seite des „Fernsehgarten“ nur sehr selten halt. So kommt es ab und an vor, dass das ZDF den Diskussionen bei Facebook Einhalt gewähren muss. So auch in dieser Woche.

Die „Fernsehgarten“-Stars am Sonntag:

Die Amigos

Patrick Lindner

Fantasy

Ireen Sheer

TOIMO

Olaf Henning

Vivien Gold

Christian Lais

Mela Rose

Torben Klein

Mitch Keller

Alessa

Robin Pietsch

Unter dem Post, in dem der „Fernsehgarten“ die Künstler des Discofox-„Fernsehgarten“ bekannt gab, kam es vor, dass Links zu externen Seiten geteilt wurden. Ein Verstoß gegen die Netiquette des „Fernsehgarten“. Drum löschte das Social-Media-Team eben jenen Link.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Das jedoch sorgte für noch mehr Diskussionen. So bemängelt ein Zuschauer, dass während der Sendung Moderatorin Andrea Kiewel immer wieder in den Kommentaren angegangen würde.

Mehr „Fernsehgarten“-Nachrichten:

Er schreibt: „Da solltet ihr aber mal alle Kommentare lesen. Auch sonntags, wenn die Sendung im TV läuft. Wem es nicht passt, braucht es nicht sehen. Es widert mich an, wie Kiwi da beschimpft und fertig gemacht wird. Greift da ein!“ Ein guter Rat, den das ZDF sicher im Kopf behalten wird.

Vor dem „Fernsehgarten“-Start stellte sich Andrea Kiewel unseren Fragen. Die Moderatorin verriet einen großen Wunsch, den sie hegt.

„Fernsehgarten“: Sender zusammenlegen?

Gerade die ZDF-Legende Thomas Gottschalk stellt eine Forderung, die sich gewaschen hat: ARD und ZDF sollen zusammengelegt werden. Was dahinter steckt, liest du hier >>>