„ZDF-Fernsehgarten“: Plötzliche Neuigkeit – „Es ist wieder so weit“

Wer sich schon einmal auf Online-Gebrauchtwarenplattformen angemeldet oder einen Flohmarkt besucht hat, wird gemerkt haben, dass der Handel mit gebrauchten Artikeln boomt. Alles steht momentan im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Doch jetzt kommt die Überraschung: Auch der „ZDF-Fernsehgarten“ schließt sich erneut dem Trend an. In einem aktuellen Instagram-Beitrag verkündet das Format die plötzliche Neuigkeit.

„ZDF-Fernsehgarten“: Eine weitere Sonderausgabe steht an

Treue Fans der Sonntag-Unterhaltungsshow kennen das Event bereits: Wie schon in den vergangenen Jahren lädt Moderatorin Andrea Kiewel zur 4. Ausgabe des großen „ZDF-Fernsehgarten“-Flohmarkts ein.

In einem aktuellen Instagram-Beitrag lautet die verheißungsvolle Ankündigung: „Es ist wieder so weit. Am 08.06.2025 findet unser Flohmarkt mit dem Motto ‚Vintage-Kleidung“ statt‘.“

Aktueller Instagram-Beitrag des „ZDF-Fernsehgartens": Bald steht wieder ein besonderes Event an.

Zudem werden die „ZDF-Fernsehgarten“-Fans dringend darum gebeten, einen Blick in ihre eigenen Kleiderschränke zu werfen. Sollten sich dort ungeliebte oder nicht passende Kleidungsstücke befinden, können sie sie gerne zum Flohmarkt-Event mitbringen.

Was gilt es zu beachten?

Während der Live-Sendung im ZDF können die Artikel verkauft werden. Die Fans sollten sich den 3. Juni 2025 notieren – der Einsendeschluss für die Flohmarktteilnahme ist nämlich an diesem Tag. Der Link zur Anmeldung ist im Instagram-Post zu finden.

Wie in den vorherigen Ausgaben des „ZDF-Fernsehgarten“-Flohmarkts können die TV-Zuschauer nicht nur den aufregenden Verkäufen folgen, sondern auch den musikalischen Performances der Stargäste lauschen. Welche Musikgrößen dabei sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Jedoch wird bald bestimmt Klarheit herrschen.