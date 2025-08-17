ZDF-„Fernsehgarten“ Gäste: DIESE Stars sind in der Sendung am 17. August 2025 dabei

Der „Fernsehgarten“ gehört zu dem ZDF wie das „Traumschiff“ oder auch „Bares für Rares“. Jedes Jahr aufs neue freuen sich die Fans der Sendung, wenn die Temperaturen steigen, denn dann ist der Beginn des „Fernsehgartens“ nicht mehr weit weg. Im Winter wird die Sendung nämlich nicht ausgestrahlt.

Der „Fernsehgarten“ wird nicht nur durch die Moderatorin Andrea Kiewel geprägt, sondern auch durch die jeweiligen Gäste. Sie machen den Fernsehgarten, die auf dem Lerchenberg in Mainz produziert wird, zu der so beliebten Sendung, die schon seit Jahrzehnten an vielen Sonntagen über diverse Bildschirme in Deutschland flimmert. In diesem Artikel halten wir dich über die Gäste des ZDF-„Fernsehgartens“ in der aktuellen Sendung auf dem Laufenden.

ZDF-„Fernsehgarten“ Gäste: Diese Stars sind am 17. August 2025 am Start

Schon deutlich über 600 Ausgaben vom „Fernsehgarten“ gibt es bereits – und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Warum auch? Immerhin ist das Format weiterhin sehr beliebt. Die Unterhaltungsshow wird bis auf wenige Ausnahmen vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg ausgestrahlt. Eine Konstante ist mit Andrea Kiewel auch die Moderatorin. Auch wenn sie nicht von Beginn an dabei ist, stieg sie doch bereits im Jahr 2000 in der ZDF-Sendung ein.

Doch neben ihr geben besonders die Gäste der Unterhaltungs-Sendung ein Gesicht und machen das Format zu dem, was es ist. Dabei kommen diese aus den unterschiedlichsten Bereichen. So waren beispielsweise schon Steffen Henssler, Joachim Llambi, Loona oder Anna-Maria Zimmermann mit von der Partie.

ZDF-„Fernsehgarten“ Gäste am 17. August 2025:

Oana Nechiti & Erich Klann

Magic Affair

Skip Martin

DORO

NIGHT FEVER – A Tribute To The Bee Gees

Amyy

GREGORIAN

Bad Loverz

Malik Harris

Jacob Elias

ZDF-„Fernsehgarten“: Sendetermine 2025

Meistens beginnt der „Fernsehgarten“ im ZDF sonntags um 12 Uhr. Hier sind die bis hierhin feststehenden Termine für die 40. Staffel im Jahr 2025 inklusive Motto:

17.08.2025: Miami Vibes

24.08.2025: Discofox

31.08.2025: Zeitreise

07.09.2025: Rock im Garten

21.09.2025: Promi Sport Battle

28.09.2025: Oktoberfest

ZDF-„Fernsehgarten“ im TV und Livestream

Wer den „Fernsehgarten“ sehen möchte, kann dies live im ZDF oder in Livestream machen. Doch auch wer die Sendung nicht live verfolgen kann, muss nicht in die Röhre schauen. Alte Sendungen sind über die ZDF-Mediathek abrufbar.

Neben dem „Fernsehgarten" interessierst du dich auch noch für andere Sendungen im ZDF oder der ARD? Wir verraten dir, wann die Sendetermine der ARD-Kultsendung „Tatort" sind.