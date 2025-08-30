„Fernsehgarten“ muss durchgreifen: ZDF hat keine Wahl

Am Sonntag grüßt Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel endlich wieder aus ihrem „Fernsehgarten“. In der „Zeitreise“-Sendung dürfen sich die Fans auf Stars wie FrontM3n, Francine Jordi, Matt & Sem, Paso Doble, John Lees’ Barclay James Harvest, Die Lärmer, Impulso Tenors, Versengold, Jay Alexander & Kevin Pabst oder auch Dämmerland freuen. Wir sind für dich im Live-Ticker mit dabei.

++ Hier aktualisieren ++

Samstag, 30. August 2025

15.20 Uhr: Werfen wir doch mal einen Blick auf die Gästeliste. Mit dabei sind unter anderem FrontM3n, Francine Jordi, Matt & Sem, Paso Doble, John Lees’ Barclay James Harvest, Die Lärmer, Impulso Tenors, Versengold, Jay Alexander & Kevin Pabst, Dämmerland.

Ein Name macht uns allerdings stutzig: Thorsten Legat. Anders als die anderen Gäste ist der Reality-Star nun wahrlich nicht für musikalisches Talent bekannt. Bleibt also abzuwarten, was er in der ZDF-Sendung zum Besten geben wird.

10 Uhr: Die Vorbereitungen auf die neue „Fernsehgarten“-Ausgabe läuft auf Hochtouren. Auf Instagram gibt es einen Blick hinter die Kulissen – und der ist vielversprechend. In einem kurzen Video sieht man, dass mit Pferden geprobt wird.

„Es geht schon wieder los! Dieses Mal mit echten Pferden“, steht zu dem Clip geschrieben. Na, da können wir ja mal gespannt sein, was Kiwi und ihr Team da wieder vorhaben…

Freitag, 29. August 2025

17 Uhr: Es gibt nur wenige Sendungen, die so hitzig diskutiert werden, wie der ZDF-„Fernsehgarten“. Während die einen die Show von und mit Andrea Kiewel abgöttisch lieben, finden die anderen stets ein Haar in der fröhlich-bunten „Fernsehgarten“-Suppe.

Wenn auf Social-Media-Plattformen jedoch normal über die Themen diskutiert würde, wäre das ja gar kein Problem. Doch oftmals gehen die Kommentare weit unter die Gürtellinie.

Fernsehgarten-Kommentare unter der Gürtellinie

Unter dem aktuellen Facebook-Posting des ZDF-„Fernsehgarten“ waren sie gar so schlimm, dass die Verantwortlichen des „Fernsehgarten“-Facebook-Accounts sich gezwungen sahen, einzuschreiten.

„Hallo zusammen, leider mussten wir beleidigende Kommentare entfernen, die zu einem negativen Klima beitrugen. Bitte haltet euch an unsere Netiquette“, heißt es da. Es scheint, als wäre dies die letzte Option gewesen, die Beschimpfungen zu stoppen. Traurig eigentlich, soll der „Fernsehgarten“ doch Freude machen. Und wer ihn nicht sehen will, kann ja einfach das TV-Gerät auslassen.