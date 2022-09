ZDF-Star Kiwi flirtet hemmungslos mit Kandidat – plötzlich reagiert seine Frau

Es ist noch nicht Sonntag, da ist Andrea Kiewel schon im ZDF zu sehen. Während man Kiwi vor allem als Gesicht vom ZDF-„Fernsehgarten“ kennt, will sie sich am Samstagabend (24. September) bei „Der Quiz-Champion“ in der Kategorie Musik beweisen.

Mit ihrem Auftritt sorgt die ZDF-Bekanntheit allerdings nur kurz für Lacher, denn was sie gegenüber Kandidat Tim Pittelkow sagt, sorgt für Kopfschütteln.

ZDF-Star Andrea Kiewel flirtet hemmungslos in TV-Show

Zugegebenermaßen, als Andrea Kiewel mit ihrer Kategorie dran ist, hat Tim bereits gezeigt, was er drauf hat. Der Hubschrauberpilot hat einen enormen Wissensschatz und kein Problem, diesen auch einzusetzen. Von Moderator Johannes B. Kerner gibt es dafür lobende Worte.

Für Kiwi ist die Lage klar: „Hubschrauberpilot, Mann, gut aussehend und klug“, schwärmt sie. Sie ist sich sicher, bei solchen Voraussetzung kann es sich ja nur um ein Fragen-Genie handeln.

Um ihr direkt mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, steuert Kerner bei und sagt: „Und, wenn ich das noch anführen darf: bereits vergeben.“

ZDF-Show „Quiz-Champion“ sorgt für skurrile Szenen

Während das Publikum nach dieser Aussage laut Beifall klatscht, sagt Kiwi deutlich leiser: „Aber es muss ja nicht für immer sein.“ Es ist nicht leise genug, denn Moderator Johannes B. Kerner reagiert prompt.

„Hallo? Sag mal!“, kommentiert er die Aussage seiner Kollegin entrüstet. Dass Kiwi hier hemmungslos drauf losflirtet, gefällt auch Tims Partnerin nur mäßig. Ein Kameraschwenk zeigt die Frau an der Seite des Hubschrauberpiloten im Publikum. Ihre Reaktion spricht Bände, als man sie „What???“, sagen sieht. Dann formt sie mit ihren Händen ein Herz, das sie dann allerdings zerbrechen lässt.

Kiwi scheint das aber nicht groß zu stören. Ganz im Gegenteil, sie macht einfach weiter. Wenig später lässt sie das Publikum wissen: „Noch nie ist mir so einer begegnet.“ Jetzt ist es anscheinend auch Kerner zu viel. Er wird deutlich und sagt: „Komm mal runter, Kiwi!“

