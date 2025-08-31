„Fernsehgarten“-Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Geht’s noch?“

Am Sonntag grüßt Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel endlich wieder aus ihrem „Fernsehgarten“. In der „Zeitreise“-Sendung dürfen sich die Fans auf Stars wie FrontM3n, Francine Jordi, Matt & Sem, Paso Doble, John Lees’ Barclay James Harvest, Die Lärmer, Impulso Tenors, Versengold, Jay Alexander & Kevin Pabst oder auch Dämmerland freuen. Wir sind für dich im Live-Ticker mit dabei.

Sonntag, 31. August 2025

13.15 Uhr: Und dann wird zur Abwechslung mal ein wenig das Tanzbein geschwungen. Drei Tanzpaare legen einen flotten Lindy Hop aufs Parkett. Lindy Hop ist ein Tanzstil aus den 1930er Jahren. „Was ein toller Paartanz!“, schwärmt Kiwi. Kurz darauf gibt es wieder Musik auf die Ohren. Was unser Ritter Legat wohl gerade übt?

13 Uhr: Ein halbes Stündchen hat sich Thorsten Legat jetzt vorbereitet. „Hast du schon geheult?“, witzelt Kiwi, als sie nach ihm schaut. Als ob Thorsten „Kasalla“ wegen sowas weint… Stolz präsentiert er, was er bis dato gelernt hat: Mit einer Lanz zu Fuß Ringe einsammeln. Auf Pferd geht es für ihn heute anscheinend nicht.

Diese Showeinlage kommt bei den meisten Zuschauern dabei nicht sonderlich gut an. Auf X schreibt eine Nutzerin beispielsweise: „Also das ist jetzt nicht euer Ernst, dass der Legat da zu Fuß durchläuft mit der Lanze? Geht’s noch? Und wo ist die Ritterrüstung?“ Ein anderer kommentiert: „Lanzenreiter zu Fuß. Das ist so lächerlich!“

12.20 Uhr: Nach dem ersten Musik-Act hat Thorsten Legat seinen Auftritt. Kiwi erklärt ihm, was ihn heute erwartet. „Ihr erfüllt mir einen Kindheitstraum!“, schwärmt der ehemalige Fußball-Profi und bezieht sich dabei auf seine bevorstehende Ritterschulung.

Doch als er sieht, was er alles machen muss, vergeht ihm das Lachen immer mehr. Vor allem als er sieht, dass er auf einem Pferd Lanzenstechen machen soll, sagt er in Richtung Kiwi: „Nicht dein Ernst jetzt.“ Doch jammern bringt nichts – die Ausbildung zum Ritter ist ja schließlich sein Kindheitstraum.

12 Uhr: Und los geht der Spaß. Kiwi kommt an diesem besonderen Tag in einem Oldtimer à la „Zurück in die Zukunft“ daher und begrüßt das Publikum – dieser Auftritt passt ja mal wohl wie die Faust aufs Auge.

Recht schnell gibt es die Antwort auf die Frage, was Thorsten Legat im „Fernsehgarten“ verloren hat. Bei der Reise ins Mittelalter wird er sich zum Ritter ausbilden lassen. Na, das kann ja was werden.

10 Uhr: Der Countdown läuft! In rund zwei Stunden nimmt uns Kiwi mit auf eine spannende Zeitreise im „Fernsehgarten“. Stehen die Getränke schon kalt?

Samstag, 30. August 2025

15.20 Uhr: Werfen wir doch mal einen Blick auf die Gästeliste. Mit dabei sind unter anderem FrontM3n, Francine Jordi, Matt & Sem, Paso Doble, John Lees’ Barclay James Harvest, Die Lärmer, Impulso Tenors, Versengold, Jay Alexander & Kevin Pabst, Dämmerland.

Ein Name macht uns allerdings stutzig: Thorsten Legat. Anders als die anderen Gäste ist der Reality-Star nun wahrlich nicht für musikalisches Talent bekannt. Bleibt also abzuwarten, was er in der ZDF-Sendung zum Besten geben wird.

10 Uhr: Die Vorbereitungen auf die neue „Fernsehgarten“-Ausgabe läuft auf Hochtouren. Auf Instagram gibt es einen Blick hinter die Kulissen – und der ist vielversprechend. In einem kurzen Video sieht man, dass mit Pferden geprobt wird.

„Es geht schon wieder los! Dieses Mal mit echten Pferden“, steht zu dem Clip geschrieben. Na, da können wir ja mal gespannt sein, was Kiwi und ihr Team da wieder vorhaben…

Freitag, 29. August 2025

17 Uhr: Es gibt nur wenige Sendungen, die so hitzig diskutiert werden, wie der ZDF-„Fernsehgarten“. Während die einen die Show von und mit Andrea Kiewel abgöttisch lieben, finden die anderen stets ein Haar in der fröhlich-bunten „Fernsehgarten“-Suppe.

Wenn auf Social-Media-Plattformen jedoch normal über die Themen diskutiert würde, wäre das ja gar kein Problem. Doch oftmals gehen die Kommentare weit unter die Gürtellinie.

Fernsehgarten-Kommentare unter der Gürtellinie

Unter dem aktuellen Facebook-Posting des ZDF-„Fernsehgarten“ waren sie gar so schlimm, dass die Verantwortlichen des „Fernsehgarten“-Facebook-Accounts sich gezwungen sahen, einzuschreiten.

„Hallo zusammen, leider mussten wir beleidigende Kommentare entfernen, die zu einem negativen Klima beitrugen. Bitte haltet euch an unsere Netiquette“, heißt es da. Es scheint, als wäre dies die letzte Option gewesen, die Beschimpfungen zu stoppen. Traurig eigentlich, soll der „Fernsehgarten“ doch Freude machen. Und wer ihn nicht sehen will, kann ja einfach das TV-Gerät auslassen.