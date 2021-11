ZDF-Star Dunja Hayali zeigt die ungeschönte Wahrheit – Fans entsetzt: „Mir machen solche Posts richtig Angst“

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Da sie im ZDF auch häufiger über das Thema Corona und somit auch die Impfung sprechen muss, schlägt ihr im Netz viel Hasse entgegen. Einige der schlimmsten Anfeindungen teilte Dunja Hayali nun auf Instagram.

ZDF-Star Dunja Hayali wird im Netz angefeindet

„‚Es wird der Tag kommen‘… ‚Die gehört dringend entsorgt‘ ‚Die nächste Laterne gehört Ihnen‘… Und Frau Weidel läßt einfach alles stehen. Danke dafür“, meldet sich Dunja Hayli mit einem Paukenschlag auf Instagram zu Wort. Dazu teilt sie einen Screenshot eines Beitrags von AfD-Politikerin Alice Weidel, die kürzlich mit ihrer Corona-Infektion für Schlagzeilen sorgte.

Über das Video, das Alice Weidel und Dunja Hayali zeigt und in dem die Worte „Hayali noch vor 4 Monaten: ‚Niemand will eine Impfpflicht!‘“ zu lesen sind, schrieb Weidel provokante Worte. Darin brüskierte sie sich über die Überlegungen mancher Parteien, doch noch eine Corona-Impflicht (in bestimmten Bereichen bzw. für einige Berufsgruppen) durchzusetzen. Der polemische Beitrag löste scheinbar eine regelrechte Hass-Tirade aus – unter anderem gegen Dunja Hayali.

Das ist ZDF-Moderatorin Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayalis Eltern sind irakische Christen aus Mossul

Seit 2007 moderiert sie die ZDF „heute-Nachrichten“ sowie das „moma“

Von 2015 bis 2021 präsentierte Dunja Hayali ihre eigene Talkrunde, den „ZDFdonnerstalk“

Seit 2018 ist Dunya Halali beim ZDF-Sportstudio

Im Jahr 2008 outete sich Dunja Hayali öffentlich als lesbisch

2011 gab sie die Trennung von ihrer Partnerin Mareike Arning bekannt – das Paar war vier Jahre lang liiert

Anschuldigungen, Beleidigungen, Drohungen – damit muss sich Dunja Hayali wegen ihrer Corona-Berichterstattung herumplagen

Einige davon hat die ZDF-Frau, die in der Vergangenheit auch schon wegen ihres Outings mit Anfeindungen zu kämpfen hatte, nun mit ihren eigenen Followern geteilt. Darunter wüste Anschuldigungen, Beleidigungen und sogar Drohungen. So wird die 47-Jährige beispielsweise als „linksverzogene Göre“ betitelt. Auch von „Feinden im eigenen Land“, die „beseitigt werden müssen“ ist die Rede.

Für Hayalis Fans ist bei diesem Anblick endgültig Schluss mit lustig. „Ehrlich gesagt machen mir solche Posts richtig Angst. Ich finde sowas sollte man strafrechtlich verfolgen lassen können, damit wir unsere Demokratie schützen. Danke, dass du dich dem Ganzen stellst“, kommentiert eine Followerin, „Ich bin an deiner Seite“, macht eine andere ihr Mut.

Unterstützung bekommt Dunja Hayali auch von Krankenschwester Franziska Böhler, die als „thefabulousfranzi“ auf Instagram von ihrem Alltag im Krankenhaus berichtet und auch die Schrecken der aktuellen Corona-Pandemie hautnah miterlebt. „Himmel Arsch und Zwirn… Als Impfbefürworter spaltest du angeblich die Gesellschaft, aber die braunen äh blauen Kollegen haben Narrenfreiheit, um diese Reaktionen zu generieren. […] Ich muss dringend raus aus diesem Alptraum“, so die 33-Jährige unter Hayalis Post. (alp)

