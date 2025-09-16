Nach Anfeindungen: ZDF-Moderatorin Dunja Hayali nimmt sich eine Auszeit

Nach der Ermordung des rechten Influencers Charlie Kirk berichtete die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali im „heute journal“ über die Tat. Kurz darauf sieht sie sich wegen ihrer Äußerungen zum Thema massiven Anfeindungen ausgesetzt.

Auf Instagram äußerte sich die 51-Jährige nun zu den kritischen Kommentaren, die sie nach ihrem Fernsehauftritt in den sozialen Netzwerken erhielt. Kritik sei grundsätzlich in Ordnung, schrieb Hayali – trotzdem zieht die ZDF-Moderatorin nun Konsequenzen.

Kritik an der ZDF-Moderatorin

Wer ihre Arbeit infrage stellen wolle, dürfe das tun. Allerdings nicht so, wie sie es jetzt erleben musste. Hayali wurde auf Social Media heftig beschimpft. Sie teilte einige Beispiele mit ihren rund 392.000 Followern. „Meinungsfreiheit hat Grenzen“, schrieb sie dazu.

Ihr wurde unter anderem geschrieben: „Sie werden bald für ihre Äußerungen bitter bezahlen. Sie haben nur das Allerschlimmste verdient. Schauen Sie lieber ab jetzt öfter über die Schulter“ oder „Du wirst die Nächste sein“.

ZDF-Moderatorin zieht Konsequenzen

Jemand schrieb sogar: „Ich hoffe, Sie werden auch vor Ihrer Familie erschossen.“ Hayali zieht wegen dieser Hass-Kommentare nun die Reißleine und macht „mal ein paar Tage Pause“. Wohl aber nur von Social Media. Die ZDF-Moderatorin wird weiterhin moderieren.

Den Angriffen im Netz vorangegangen war ein Beitrag von Hayali im „heute journal“. Die ZDF-Moderatorin hatte unter anderem gesagt: „Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen.“

Diese Formulierung löste im Netz Kontroversen aus. Die ZDF-Moderatorin hatte Kirk zuvor als „extremen und extrem umstrittenen Influencer“ bezeichnet. Auch diese Wortwahl wurde kritisiert.

