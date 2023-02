ZDF lässt Bombe platzen: Auf DIESES Comeback mussten die Fans lange warten

Endlich geht es wieder los! Am Samstagabend (25. Februar) zeigt das ZDF eine neue Folge von „Die Giovanni Zarrella Show“ und geht damit zum ersten Mal in 2023 wieder live auf Sendung. Die Begeisterung für den sympatischen Italiener und seine bunte Show ist riesig und die Tickets für das Mega-Event in Offenburg laut Sender restlos ausverkauft.

Kein Wunder, immerhin verspricht die ZDF-Show nicht nur alte Bekannte wie Schlagerstar Roland Kaiser, sondern auch einen echten Weltstar und ein lang erwartetes Comeback. Ein Blick auf die Gästeliste verrät: Es wird spektakulär.

ZDF gibt Promi-Gäste für „Die Giovanni Zarrella Show“ bekannt

Sicher ist: Schlagerfans kommen auch diesmal wieder voll auf ihre Kosten, denn Giovanni Zarrella präsentiert Roland Kaiser, Andrea Berg, Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino de Angelo, Ute Freudenberg und Semino Rossi. Wobei Fans von Roland Kaiser sich diesmal auf ein ganz besonderes Duo freuen können.

Statt wie sonst mit Maite Kelly auf der Bühne zu stehen (diese Option ist natürlich nicht ausgeschlossen), tritt er zum ersten Mal mit Nino de Angelo im Duett auf. Und es findet endlich das lang erwartete „Wolkenfrei„-Comeback statt, das noch vor einiger Zeit live im TV angekündigt wurde.

ZDF kündigt „Wolkenfrei“-Comeback an

Dafür ist Vanessa Mai, die in den letzten Jahren vornehmlich als Solokünstlerin unterwegs war, wieder in Begleitung ihrer alten Band zu sehen. Eine Aufnahme, bei der Erinnerungen wach werden dürften. Außerdem begrüßt Giovanni Zarrella mit Popstar Adam Lambert einen internationalen Gast. Nach seinem Sieg bei „American Idol“ tritt er jetzt auch als Sänger der britischen Band ‚Queen‘ auf und sang sogar beim Thronjubiläum der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II.

Stimmung bringen sollen auch Max Giesinger, Michael Schulte und PUR. Und auch Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“) ist einer der geladenen Gäste. Premiere in der Show feiern auch DSDS-Gewinner Luca Hänni und Julia Lindholm, die zum ersten Mal in der „Givanni Zarrella Show“ mit dabei sind.