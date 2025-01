ZDF: Am Morgen nach „Die Chefin“ herrscht endlich Gewissheit

Am Freitagabend endet für viele Menschen eine anstrengende Arbeitswoche. Um 20:15 Uhr wird es sich dann oftmals auf der heimischen Couch gemütlich gemacht. Zur besten Sendezeit versprechen etliche Primetime-Formate gute Unterhaltung. Auch Krimifans kamen am Freitag (24. Januar) auf ihre Kosten und wurden vom ZDF mit einer hochspannenden neuen Folge von „Die Chefin“ versorgt.

„Spanner“ heißt die neue Episode, in der Katharina Böhm als Ermittlerin Vera Lanz glänzt. Doch am Morgen nach der Ausstrahlung muss das Team der Erfolgsserie nun ganz genau hinschauen.

ZDF-Serie feiert große Erfolge

In der neuesten Episode von „Die Chefin“ bewegt ein ganz besonderer Fall die Ermittler. Die True-Crime-Podcasterin Juli Coromines ermittelt in einem Cold Case, der an eine frühere Mordserie erinnert. Doch je tiefer sie in den alten Kriminalfall eintaucht, desto mehr gefährliche Erkenntnisse gelangen an die Oberfläche. Doch führen sie ihre Recherchen schlussendlich in ihr eigenes Verderben?

Die aktuelle Folge der ZDF-Serie scheint auch auch die Zuschauer in ihren Bann gezogen zu haben. Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, verzeichnet die Krimiserie beste Einschaltquoten zur Primetime. Beim Gesamtpublikum ist „Die Chefin“ absoluter Spitzenreiter und erreicht einen Marktanteil von stolzen 21.6 Prozent. 5.5 Millionen Menschen schalteten am Freitagabend den Fernseher ein. Doch damit nicht genug…

Denn auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann der ZDF-Krimi überzeugen. Mit einem Marktanteil von 6.9 Prozent findet sich „Die Chefin“ an diesem Abend auf Platz zwei der Primetime-Formate ein. 330.000 Menschen verfolgten die Ermittlungen von Vera Lanz und ihrem Team mit. Welchem skrupellosen Fall die True-Crime-Podcasterin am Ende auf die Schliche gekommen ist, wollte wohl keiner der Zuschauer verpassen.

In dieser Zielgruppe konnte lediglich das „Dschungelcamp“ zahlentechnisch mehr überzeugen. Am Freitagabend strahlte RTL die erste Folge des diesjährigen Reality-TV-Spaßes aus und begeistert am Morgen danach mit einem Marktanteil von beeindruckenden 36.9 Prozent. Auch in diesem Jahr kämpfen Stars und Sternchen um die Dschungelkrone und den Geldgewinn von stolzen 100.000 Euro.

Der Erfolg der ZDF-Serie zeigt, dass die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder in Krimilaune sind. Am kommenden Donnerstag ( 31. Januar) dürfen Fans sich über eine neue Folge von „Die Chefin“ freuen.