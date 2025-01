ZDF-Schauspieler zieht die Reißleine – Serien-Aus nach 20 Jahren

Egal ob „Bares für Rares“, der ZDF-Fernsehgarten oder „Der Bergdoktor“: Das ZDF hat einige Kult-Sendungen im Repertoire. Auch in Sachen Krimis kann man sich durchaus gegen die starke Konkurrenz behaupten.

Doch nun verliert der öffentlich-rechtliche Sender einen Quotengarant. Nach rund 20 Jahren stellt das ZDF eine beliebte Krimi-Serie ein, nachdem sich der Hauptdarsteller von seiner Rolle verabschiedet hat.

ZDF-Schauspieler macht Schluss

Die Rede ist von der Erfolgs-Serie „Der Staatsanwalt“. Dieser hatte ihren festen Sendeplatz am Freitagabend im ZDF. Hauptdarsteller Rainer Hunold stand seit 2005 vor den Kameras und verkörperte dort den Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther. Doch warum hängt er seine Rolle bloß an den Nagel?

+++ Markus Lanz im ZDF: Zuschauer mit deutlichem Urteil – „Erschreckend“ +++

„Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe. Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen“, erklärt der Schauspieler.

ZDF: Serien-Aus nach 2o. Staffeln

Nach dieser Entscheidung hat auch das ZDF sofort gehandelt und beschlossen, die Rolle nicht neu zu besetzen. Somit laufen ab Ende Februar die letzten Folgen von „Der Staatsanwalt“ im linearen Programm. Die Ausstrahlung beginnt dabei am 28. Februar zur besten Sendezeit.

+++ ZDF-Silvestershow: Nach dem Ende macht traurige Nachricht die Runde +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, wie der öffentlich-rechtliche Sender die Lücke im Programm füllen wird. Auch in Sachen Quote wird es jedenfalls schwierig an die Werte der Serie „Der Staatsanwalt“ dranzukommen. Schließlich belief sich der durchschnittliche Gesamt-Marktanteil zuletzt auf mehr als 20 Prozent.