ZDF: „Quizchampion“-Hammer – DAS gab es noch nie

Bereits seit dem Jahr 2012 begeistert die ZDF-Show „Der Quiz Champion – das härteste Quiz Deutschlands“ Millionen von Fernsehzuschauern. Durch die Sendung führt seit der ersten Folge Fernsehlegende Johannes B. Kerner.

In mehreren Runden müssen sich die Kandidaten gegen prominente Experten beweisen und kämpfen am Ende um eine Gewinnsumme im sechsstelligen Bereich. Fans der Sendung dürfen sich nun ganz besonders freuen, denn in wenigen Wochen wird es eine noch nie da gewesene Sonder-Edition des beliebten ZDF-Formats geben.

ZDF gibt irre Neuigkeiten bekannt

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, hat das ZDF eine Sonder-Ausgabe des „Quizchampion“ angesetzt. Am Samstag, dem 14. September, zeigt der Sender zur Prime-Time eine extralange Version der beliebten Quizshow. Insgesamt moderiert Johannes B. Kerner das Format stolze 16 Stunden am Stück.

Ins Leben gerufen wurde die XXL-Version der ZDF-Show aus einem guten Grund. In diesem Jahr feiert die Deutsche Krebshilfe ihren 50. Geburtstag, zu Ehren dieses Meilensteins sammeln die „Quizchampions“ Mitte September im Rahmen der verlängerten Ausgabe Spenden.

Ab 20:15 Uhr wird eine dreistündige Live-Show mit Johannes B. Kerner im ZDF ausgestrahlt. Im Anschluss daran weicht die Quizshow Nachrichtensendungen und wird bis 1 Uhr nachts in der ZDF-Mediathek übertragen. Anschließend können Zuschauer das Spektakel wieder im Hauptprogramm mitverfolgen, ab 5:30 Uhr bis zum Beginn des Fernsehgartens wird die Show erneut in der ZDF-Mediathek zu sehen sein.

Für die gesamte Sendedauer wird Fernsehlegende Kerner durch das Programm führen, 16 Stunden am Stück hat wohl auch der Moderator noch nie vor der Kamera gestanden. Besonders die junge Zielgruppe möchte das ZDF ansprechen, weshalb sich zeitweise auch Content Creator den schwierigen Quiz-Fragen stellen müssen.

Wie viel Spenden am Ende des „Quizchampion“-Marathons gesammelt werden können, bleibt abzuwarten. Die Fans der ZDF-Show können sich den 14. September jedenfalls schon mal dick in ihrem Kalender markieren.