ZDF kündigt Corona-Sondersendung an – und sorgt für heftige Reaktionen: „Wirklich eine miese Tour“

Noch immer beherrscht die Corona-Krise das Leben in Deutschland und der Welt. Obwohl das Virus seit über einem Jahr wütet, gibt es immer noch viele offene Fragen.

Denen will sich das ZDF in einer Sondersendung widmen – und mit einem Experten durch die „geheimnisvolle und gefährliche Welt der Viren“ führen, wie es in einer Mitteilung des Senders heßt. Doch die Wahl des ZDF-Experten sorgt für Wut bei den Zuschauern.

ZDF: Sondersendung mit IHM sorgt für heftige Kritik

Wie das ZDF am Montag auf Twitter bekannt gab, wird am 16. März eine spezielle Sendung zum Coronavirus ausgestrahlt.

Für die Doku „ZDFzeit: Corona – Pandemie ohne Ende?“ hat sich der Mainzer Sender einen besonderen Experten ins Boot geholt.

Das ist das ZDF:

bezeichnet das Hauptprogramm der Rundfunkanstalt Zweites Deutsches Fernsehen

ist außerdem das zweite öffentlich-rechtliche nationale Fernsehprogramm Deutschland neben dem Ersten (ARD)

wird seit 1963 ausgestrahlt

Hauptsitz ist in Mainz

Intendant ist Thomas Bellut

bekannte Sendungen sind: Bares für Rares, Aktenzeichen XY...ungelöst, Volle Kanne, Markus Lanz, Die Helene Fischer Show

So soll Virologe Hendrik Streeck die Zuschauer „mit auf eine Reise in die geheimnisvolle und gefährliche Welt der Viren“ nehmen – doch der 43-jährige Mediziner ist nicht unumstritten.

Dementsprechend kritisch bis wütend reagieren die Menschen auf die Ankündigung der Sendung:

„Ah, hatten die echten Coronavirus-Experten keine Zeit und kein Buch zu promoten? Eine Doku mit jemandem, der Experimente an Kindern in Schulen durchführen möchte, um zu sehen, wie krank sie werden? Danke, aber nein danke.“

„Das ZDF hat sie nicht alle. Stellt denjenigen, der die Durchseuchung wünscht, aber nicht für sich. Der sagt, wir müssten dem Virus leben lernen, aber nicht ich. Der sagt, eine zweite Welle kommt nicht, höchstens eine Welle Interviews, stellt ihn als Gesprächspartner heraus.“

„Macht der demnächst auch das Sandmännchen, die Kochshows und moderiert Bares für Rares? Eins muss man seiner PR-Agentur lassen – die wissen, wie man Desinformation verbreitet.“

„Das wirklich eine miese Tour. Sich selbst bei der Impfung vorzudrängeln und dann 'Leben mit dem Virus' für andere zu propagieren. Bitten setzen Sie – schon aus diesem Grund – die Sendung ab.“

„Ich fasse es kaum!! Politisch gut vernetzt und eine eigene PR-Firma mit Buhrow. Von selbstverliebter Eitelkeit getrieben – einfach unseriös!“

Mehrere hundert Kommentare sammeln sich unter dem Beitrag, die alle die Wahl von Streeck kritisieren.

Das ZDF hat sich nicht zu der Kritik geäußert, der Virologe selbst bisher auch nicht.

Die Doku „ZDFzeit: Corona – Pandemie ohne Ende?“ kannst du am Dienstag, 16. März ab 20.15 Uhr auf dem Mainzer Sender sehen. (kv)