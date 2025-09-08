Start bekannt! Was in Staffel 17 von „Die Bergretter“ auf die ZDF-Zuschauer wartet

Seit 2009 zählt die ZDF-Serie „Die Bergretter“ zu den absoluten Quotenhits des Senders. Jahr für Jahr fiebern Fans mit, wenn Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und sein Team der Bergrettung Ramsau wieder unter schwierigsten Bedingungen Menschenleben retten. Nun ist es endlich so weit: Die 17. Staffel steht in den Startlöchern.

Und das mit neuen Geschichten und prominenter Verstärkung.

ZDF-Serie „Die Bergretter“ gibt Staffelstart bekannt

Jetzt hat das Warten ein Ende! Ab dem 30. Oktober 2025 gibt es wieder Neues von der Bergrettung Ramsau, wie unter anderem das Portal „TV Movie“ berichtete. Und für Fans gibt es gleich doppelt Grund zur Freude. Statt wie in Staffel 16 nur fünf Episoden, umfasst die neue Staffel diesmal sieben Folgen. Zwei davon wurden bereits 2024 abgedreht. Für „Die Bergretter“ bleibt das ZDF dem gewohnten wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus treu.

Die Bergretter riskieren dann erneut ihr Leben in den eisigen Höhen der Alpen. Lawinen, Abstürze oder plötzliche Wetterumschwünge fordern Markus und sein Team immer wieder heraus. Doch auch privat geht es dramatisch weiter. Das Finale der 16. Staffel hatte es schließlich in sich.

„Die Bergretter“: So geht es weiter

Vor Markus Augen stürzte Frederik Falkner (Maximilian Held) in den Tod. Zudem brachte das Liebesleben der Retter reichlich Chaos. Markus gestand Alex (Viktoria Ngotsé) seine Gefühle, doch die verließ ihn. Nina (Josephin Busch) zog sich zurück, um die Beziehung nicht zu gefährden. Nur Ex-Freundin Katharina (Luise Bähr) war für Markus da. Viele Fans fragen sich nun, ob es in in Staffel 17 ein Liebescomeback gibt.

Fest steht schonmal: In den neuen Folgen stoßen spannende Gaststars zum Cast. Jessica Ginkel, bekannt aus „GZSZ“ und „Der Lehrer“, übernimmt eine Rolle im „Bergretter“-Kosmos. Außerdem sind Teresa Klamert („Sturm der Liebe“), Schauspieler Anno und Leo Reisinger, den Zuschauer aus „Toni, männlich, Hebamme“ kennen, mit von der Partie.

Im Zentrum der 17. Staffel steht die Rückkehr von Mia Steiner (Mia-Sophie Ballauf), der Tochter von Markus Kofler. Als wäre das nicht genug, taucht plötzlich Koflers Halbbruder auf. Auch Tobias (Markus Brandl) steht unter Druck. Er tritt zur Bürgermeisterwahl an, ausgerechnet gegen seine eigene Frau Emilie.

Zuschauer, die den Starttermin nicht mehr abwarten können, können sich sogar schon eine Woche früher freuen. Ab dem 23. Oktober steht die komplette Staffel in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.