ZDF-„Bergdoktor“-Star ergattert neue TV-Rolle – und lässt die Vergangenheit Revue passieren

Simone Hanselmann begeistert ab Montag (6. Oktober) als Akademie-Leiterin Felicitas Eichen in der neuen ProSieben-Serie „Die Cooking Academy“. Im Interview mit „spot on news“ verrät die Schauspielerin, die ihre Karriere einst bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ begann, was sie an der neuen Daily so reizt und warum sie ihre ZDF-Rolle in „Der Bergdoktor“ bis heute nicht loslässt. Besonders das Arbeiten in einem eingeschworenen Team habe sie in beiden Produktionen sehr geschätzt: „Mit diesem Ensemble würde ich noch ewig weiterdrehen, so gut hat alles gepasst“, erzählt sie.

Auch privat teilt Hanselmann ihre Leidenschaft fürs Kochen: „Ich koche sehr gerne, wenn ich die Zeit finde – das ist wirklich ein Hobby von mir.“ In ihrer neuen Rolle steht sie allerdings nicht selbst am Herd, sondern leitet als strenge, aber faire Chefin die Akademie. „Felicitas muss lernen, mehr auf sich selbst zu achten“, sagt Hanselmann über die Entwicklung ihrer Figur.

Erinnerungen an den „Bergdoktor“

Mit großer Wärme blickt die Schauspielerin auf ihre Zeit bei „Der Bergdoktor“ zurück. „Das war eine wunderschöne Zeit für mich. Ich liebe es, in den Bergen zu sein“, erinnert sie sich. Besonders das eingespielte Team und die Atmosphäre am Set seien für sie wie ein zweites Zuhause gewesen. Die Zusammenarbeit mit Hans Sigl und den anderen Kollegen beschreibt sie als familiär: „Es fühlt sich an wie Nachhausekommen, wenn man sich jedes Jahr wiedersieht.“ Das berichtet auch „Gala„.

+++ ZDF-„Bergdoktor“-Star auf Wolke 7 – folgt bald ein Baby? +++

Ihre Rolle der Franziska ist Hanselmann auch Jahre später noch präsent. „Franziska ist eine dieser Rollen, die einfach hängenbleiben“, erklärt sie. Die emotionale Geschichte habe nicht nur viele Zuschauer berührt, sondern auch sie selbst geprägt.

ZDF-Star Simone Hanselmann: „Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen“

Noch heute wird Simone Hanselmann regelmäßig auf ihre Rolle angesprochen. „Ich freue mich jedes Mal darüber“, sagt sie lächelnd. Auch ein Comeback im ZDF-Dauerbrenner kann sie sich gut vorstellen: „Natürlich würde ich als Gast noch mal kommen, wenn ich gefragt werde. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen.“

Bis dahin konzentriert sich die Schauspielerin auf ihre neue Herausforderung in „Die Cooking Academy“, wo sie ab Oktober täglich auf ProSieben zu sehen ist – und beweist, dass sie sowohl in emotionalen Dramen als auch in modernen Dailys voll aufgeht.

„Die Cooking Academy“ ist ab Montag (6. Oktober) sowohl im regulären TV-Programm als auch auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Die Folgen laufen nach dem Start täglich, von montags bis freitags, ab 18 Uhr auf ProSieben.