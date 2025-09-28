ZDF-Star Hans Sigl spricht Klartext – So denkt er über ein „Bergdoktor“-Aus

Seit 2008 begeistert Hans Sigl Millionen Zuschauer im ZDF-Hit „Der Bergdoktor“. In der Rolle des Dr. Martin Gruber ist er längst zum Publikumsliebling geworden. Doch nun zeigt sich der Schauspieler von einer ganz privaten Seite und bricht ein Tabu: Er spricht über seine Finanzen und seinen Umgang mit Geld. Für viele Fans überraschend, denn ZDF-Star Hans Sigl zählt heute zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen.

Im Interview mit der Zeitschrift „Max“ erklärt der 55-Jährige: „Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen.“ Schon bei seinem Engagement am Landestheater Innsbruck im Jahr 1993 habe er sich vorgenommen, einfach nur von der Schauspielerei leben zu können. Dieses Ziel habe er stets erreicht – auch wenn er sich immer einen Plan B offengehalten habe. „Für mich ist Geld nur ein Tauschmittel für das, was ich brauche, um zu leben“, erklärt er. Dabei betont der ZDF-Star, dass er nie auf staatliche Unterstützung angewiesen war.

Hans Sigl: Keine Angst vor dem Aus des „Bergdoktors“

Auch in Bezug auf seine Karriere denkt Hans Sigl bodenständig und vorausschauend. Sollte das ZDF eines Tages beschließen, die Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ zu beenden, wäre er vorbereitet. „Ich würde das in dem Moment sehr bedauern, und dann würde ich sofort überlegen, wie ich meinen Unterhalt auf eine andere Art generieren kann“, erklärt der Schauspieler. Eine Idee dafür habe er bereits.

Schon im vergangenen Jahr machte Hans Sigl im ARD-Podcast „Freiheit Deluxe“ deutlich, dass er den „Bergdoktor“ nicht für immer spielen möchte. Zwar sei es nach wie vor eine „wunderbare Arbeit“, doch er sehe auch die Kehrseite: Jede Staffel binde viel Lebenszeit, über die er heute bewusster nachdenke als früher. Während er früher sofort jede Vertragsverlängerung unterschrieb, gehe er mittlerweile reflektierter mit solchen Entscheidungen um.

Bodenständig und zukunftsorientiert

Mit seinen ehrlichen Worten beweist Hans Sigl, dass er trotz seines anhaltenden TV-Erfolgs den Blick für das Wesentliche nicht verloren hat. Geld ist für ihn kein Statussymbol, sondern lediglich ein Mittel, um das Leben zu bestreiten.

Dass er bereits über Alternativen nachdenkt, zeigt zudem seinen geschärften Sinn für die Realität und, dass er trotz des Erfolgs nach wie vor bodenständig ist. Für seine Fans dürfte das beruhigend sein: Hans Sigl wird auch nach einem möglichen Ende des „Bergdoktors“ kreative Wege finden, seinen Platz in der Medienwelt zu behaupten.

Bis dahin können sich die die Zuschauer aber auf weitere spannende Folgen von „Der Bergdoktor“ freuen – mit Hans Sigl in seiner Paraderolle als Dr. Martin Gruber. Doch etwas gedulden, müssen sich die „Bergdoktor“-Fans dann doch noch. Die neue Staffel 19 der beliebten ZDF-Serie startet voraussichtlich erst im Januar 2026.