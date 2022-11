ZDF mit neuer Schlager-Show – Fans total aus dem Häuschen „Ihr spielt mit unseren Gefühlen“

Der Sender ZDF lässt jetzt die Bombe platzen. Dieses neue Schlager-Format dürfte das Herz der Fans mit Sicherheit höher schlagen lassen.

Wer an Silvester noch nichts vorhat, kann sich diesen Termin in den Kalender eintragen. Denn das ZDF plant eine neue Show, die den Jahreswechsel einläuten wird. Es geht um Schlager, Schlager und nochmal Schlager.

ZDF: Neue Silvester-Show mit DIESEN Stars

Wer an Schlager denkt, wird früher oder später auf diesen Namen kommen: Beatrice Egli gehört schon seit einigen Jahren zur Schlager-Elite. Es liegt also nahe, dass sie perfekt für diesen Job geeignet ist. Gemeinsam mit dem Comedian Bülent Ceylan wird sie in der Silvesternacht die „ZDF-Mitternachtsparty“ moderieren.

Zwei Stunden lang können die Zuschauer zu Ausschnitten aus ZDF-Shows mit Auftritten von ABBA, Roland Kaiser, Helene Fischer und AC/DC abfeiern. Laut Informationen des „DWDL“ sendet das ZDF von 0.50 Uhr bis 2.50 Uhr in der Früh die neue Show und schiebt dafür „Die ZDF-Kultnacht“ nach hinten. Diese beginnt somit erst um kurz vor drei und läuft bis 5.20 Uhr.

Beatrice Egli und Bülent Ceylan moderieren eine neue Silverster-Show. (Archivfoto) Foto: ZDF/ Jason Sellers

ZDF: Fans freuen sich über neues Format

Einige ZDF-Zuschauer sind sehr erfreut über die neue Show mit Beatrice Egli und Bülent Ceylan. So schreibt eine Twitter-Userin: „Hä? Hallo? Ihr spielt mit unseren Gefühlen!“ Doch der ein oder andere findet die Auswahl der beiden Moderatoren nicht sonderlich gut gewählt: „Beide komplett unpassend! Aber ich muss ja nicht einschalten.“

Mehr Themen:

Neulich gab Beatrice Egli eine überraschende Nachricht bekannt, die sie selbst schon zum Zittern bringt. Mehr dazu, hier.